Un Grafometal de menos a más vuelve a ganar

El Grafometal no se sale de la senda de la victoria y este miércoles se impuso al Beti Onak en un partido de menos a ... más (24-22). Subidón de energía de cara al inicio liguero de la próxima semana.

Grafometal Geandra, Chumillas (3), Lorena (2), Fernanda (4), Milagros (1), Mina (1), Loscos (4)–siete inicial–, Maitane, Blanca (7), Leire, Yovanka, Alba, Morales, Sofía (1), Liza (1) y Karia. 24 - 22 Beti Onak Patricia, Micaela (6), Ayelen (2), Luzia, Almudena (1), Elsa, Ane (1) –siete inicial–, Alaitz, Ripa (2), Isabel (3), Olaia, Macarena, Sara, Laida (2), Leire (1) y Nerea (4). Parciales 0-1, 1-2, 3-4, 6-6, 8-8, 9-10 (descanso), 12-10, 14-11, 16-14, 18-16, 21-20 y 24-22 (final).

Árbitros: Modrego y Montero. Excluyeron a las locales Fernanda y Chumillas y a las visitantes Ayelen y Ripa.

No fue buena la puesta en escena por ambas partes, quizá peor en las riojanas que tardaron ocho minutos en anotar el primer gol. Aunque el Beti Onak también se topaba con la defensa local y con Geandra, lo que hacía augurar un marcador bajo.

Y ese fue el guión de la primera parte, en el que ni las jugadoras que aparecieron de refresco ni el cambio defensivo introducido por Luismi Ascorbe –pasó de 6-0 a 5-1– surtieron efecto.

La primera parte pasó sin más pena que gloria en un Palacio que esperaba más de las suyas. Al descanso se llegó con ventaja navarra por la mínima (9-10). Esa era la mejor noticia: después de una floja primera parte las de Ascorbe solo llevaban un gol de desventaja.

La salida a la pista no pudo ser mejor para las vedeamarillas que le dieron la vuelta al electrónico. En unos intensos minutos defensivos, ayudados por Maitane bajo palos, las de Ascorbe pusieron el marcador 13-10 a su favor y tuvieron a las navarras más de ocho minutos y medio sin anotar.

Esa misteriosa inercia que empuja a los partidos a igualarse obligó a Ascorbe a pedir tiempo muerto a falta de ocho minutos para el final (20-19).

El duelo llegó a los minutos decisivos con una mínima renta local pero los ataques del Beti no eran buenos. Así, el Grafometal se llevó el triunfo con más holgura de lo que cabía esperar en otro buen partido de Loscos bien secundada por Fernanda y Blanca en la zona de pensar.

Al final, nueva victoria para el Grafometal que espera el inicio liguero cargado de ilusión tras el triunfo ante Beti Onak (24-22).