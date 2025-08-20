LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Liza Somogyi lanza a portería desde la posición de extremo. Justo Rodríguez
Balonmano | Liga Guerreras Iberdrola

Un Grafometal de menos a más vuelve a ganar

Las verdeamarillas, con Luismi Ascorbe en el banquillo, deciden el duelo a su favor tras el descanso después de una primera parte muy plana 

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Miércoles, 20 de agosto 2025, 22:54

El Grafometal no se sale de la senda de la victoria y este miércoles se impuso al Beti Onak en un partido de menos a ... más (24-22). Subidón de energía de cara al inicio liguero de la próxima semana.

