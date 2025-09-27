El Grafometal visita al Morvedre con la necesidad de empezar a puntuar

El Grafometal regresa a la competición después del primer parón por selecciones. El conjunto riojano vuelve a la liga en casa del Morvedre valenciano (19. ... 30 horas, Pabellón René Marigil) con la necesidad de empezar a puntuar después de comenzar el curso con tres derrotas consecutivas.

Luismi Ascorbe, técnico verdeamarillo, es consciente de que esas tres caídas fueron ante equipos que luchan por la zona alta de la clasificación (Atticgo Elche, Rocasa Gran Canaria y Mecalia Atlético Guardés) y comentó que el parón le ha venido «muy bien» al equipo «para recuperar al equipo y para intentar buscar las sensaciones de la pretemporada». «Es cierto que hemos tenido tres grandes rivales pero ahora el equipo está trabajando muy bien, sobre todo poniendo la vista contra Morvedre», aseveró.

Ascorbe hizo hincapié en la importancia del encuentro de este sábado para empezar a sumar puntos y «recuperar la confianza» e «iniciar el ascenso en la competición tan deseado y merecido».

Con respecto al Morvedre, afirmó el técnico riojano que el cuadro valenciano está «trabajando muy bien». «Es un equipo que se ha reforzado muy bien y será un partido muy interesante en el que no se decidirá hasta el final», apuntó el míster.

El conjunto dirigido por Manu Etayo ha fichado a la central Malena Guerisoli, que todavía se recupera de una lesión; las laterales izquierdo Diana Maseu y Rebeca López; la portera Candelaria Cuadrado, y ha promocionado a la juvenil primera línea Martina Catalá.

Con respecto al bloque que peleó con el Sporting en el play down, ya no están en las filas del Morvedre Viktoria Zsembery, la portera Isabella Ferrarín, Celia Gilabert, la exSporting Paula García, Lorena Zarco, Laura Ferrer, Mizuki Hosoe y Alicia Torres.

Las de Manu Etayo llegan a este encuentro con dos puntos después de caer ante el Elda Prestigio (32-24) y Granollers (31-28) y de ganar al Zonzamas Lanzarote (27-24).