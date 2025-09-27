LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Paula Milagros anota un gol de forma acrobática. Sonia Tercero
Balonmano | Liga Guerreras Iberdrola

El Grafometal visita al Morvedre con la necesidad de empezar a puntuar

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Sábado, 27 de septiembre 2025, 08:54

El Grafometal regresa a la competición después del primer parón por selecciones. El conjunto riojano vuelve a la liga en casa del Morvedre valenciano (19. ... 30 horas, Pabellón René Marigil) con la necesidad de empezar a puntuar después de comenzar el curso con tres derrotas consecutivas.

