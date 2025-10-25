LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El banquillo del Grafometal celebra un triunfo. Xavier Solanas
Baonmano | Liga Guerreras

El Grafometal sigue su racha de victorias y vence en Elda

Muy buen partido de las riojanas que tuvieron el partido controlado siempre aunque en los últimos minutos se relajaron en exceso

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Sábado, 25 de octubre 2025, 19:48

El Grafometal está de dulce. Las riojanas han sumado este sábado la quinta victoria consecutiva (cuatro de Liga y una en Copa) al imponerse al ... Elda Prestigio 22-24 en un partido que han tenido controlado desde el inicio hasta el final.

