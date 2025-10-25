El Grafometal sigue su racha de victorias y vence en Elda

El Grafometal está de dulce. Las riojanas han sumado este sábado la quinta victoria consecutiva (cuatro de Liga y una en Copa) al imponerse al ... Elda Prestigio 22-24 en un partido que han tenido controlado desde el inicio hasta el final.

La puesta en escena de las riojanas no pudo ser mejor. Salvo el primer tantos inicial del Elda las de Ascorbe fueron fieles a su ADN y demostraron que en estos momentos es una de las mejores defensa de la liga.

Elda Virginia, Rafaela (3), Malena (4), Emiliana, Cuadrado, María (2), Paula (1) –siete inicial–, Meriem, Lucía (1), Lora (5), Sol (1), Julia, Maddi (5), Claudia, Marina y Aitana. 22 - 24 Grafometal Geandra (1), Lorena (1), Blanca (2), Milagros (4), Garoa (2), Mina (3), Loscos –siete inicial–, Maitane, Chumillas, Fernanda (3), Morales (3), Rivadeneira, Samartín (2), Loidi (1), Somogyi (2) y Karia. Parciales: 2-4, 3-5, 3-8, 5-11, 9-13, 9-16 (descanso), 10-17, 12-19, 13-20, 15-22, 19-24 y 22-24 (final).

Árbitras: Cristina Martín y Libertad Martínez. Excluyeron a las locales Lucía y Emiliana, y a las visitantes Blanca (2), Milagros y Mina.

Poco a poco las riojanas fueron haciéndose con el partido y obligando a José Ignacio Prades a pedir dos tiempos muertos en un cuarto de hora. Para entonces el Grafometal había roto el partido (3-10) con un parcial de 0-5.

El ataque fluía, con mucho protagonismo coral a la hora de anotar, bien conducidas por Blanca, primero, y Fernanda, después.

A partir de ese momento el partido entró en un intercambio de goles que le permitió al Grafometal mantener la renta, incluso aumentar con unos últimos goles de Blanca, de penalti, y de Paula Morales en el pivote (su tercero casi consecutivo). 9-16 al descanso.

La segunda mitad apenas tuvo historia ya que ninguno de los dos equipos alteró su comportamiento. Las locales fallaban demasiado en ataque y el Grafometal estaba cómodo manteniendo la renta con la que se fue a los vestuarios.

Cuando las locales intentaron una mínima reacción y el Grafometal encadenó dos ataques sin anotar Ascorbe apostó por atacar con dos pivotes para dar más opciones de gol a las suyas.

Sin embargo, las riojanas se relajaron en exceso y abrieron la puerta a que el Elda, casi sin quererlo, se metiera en el partido. A falta de dos minutos las riojanas ganaban de tres y posesión. Se liaron dos equipos por las prisas y los nervios. Geandra se encargó de que no pasara nada más. Al final, 22-24 para las riojanas.