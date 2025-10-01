El Grafometal saborea su primera victoria y prepara su choque ante el Zonzamas

A la cuarta, la vencida. El Grafometal logró el sábado pasado el primer triunfo de la temporada en casa del Morvedre, el primer rival directo ... al que se enfrentaba el conjunto riojano. Es que las de Luismi Ascorbe tuvieron un inicio de liga muy duro ante el AtticGo Elche, Rocasa Gran Canaria y Atlético Guardés, tres de los equipos llamados a luchar por el título. Encuentros que se saldaron con derrotas.

Pero el equipo verdeamarillo no perdió la fe y pese a no jugar su mejor encuentro y a sufrir en la segunda parte, acabó venciendo por 16-21. Un triunfo que dejó alguna consecuencia en forma de golpe, como el codazo que recibió la lateral Mina Novovic en la boca y que a punto estuvo de costarle un diente.

Pero la montenegrina pudo seguir jugando y esta semana se ha entrenado con normalidad. De hecho, todas las jugadoras, salvo Zahira Martín, que todavía arrastra molestias de su operación de rodilla del año pasado y no puede jugar, pudieron trabajar con normalidad de cara al partido que este sábado (20.00 horas) disputará el Sporting en el Palacio frente al Zonzamas Lanzarote.

El canario es otro de los equipos que llevan una victoria en los cuatro encuentros jugados hasta la fecha. Cayó ante el Atlético Guardés, Morvedre y Elda y derrotó, la jornada pasada, al Granollers.