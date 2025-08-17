El Grafometal reacciona a tiempo y vence al Aula

Triunfo para el Grafometal en el amistoso que disputó este domingo, en el Palacio, contra el Aula Cultural de Valladolid (31-28). Otro pasito más ... de cara al inicio liguero. Hay brotes verdes que tienen que confirmarse en las verdeamarillas.

Grafometal Geandra, Chumillas (1), Lorena (3), Paula Morales (5), Sarai, Loidi (6), Mina (6) –siete inicial–, Blanca (1), Fernanda (2), Yovanca, Alba, Paula (1), Garoa, Loscos (5), Sofía (1) y Somogyi. 31 - 29 Aula Valladolid Marisol, Jimena, Naroa (2), Lobera (3), Sandra (4), Amaia (2), Guerra (1) –siete inicial–, Patiño, Mónica, Inoa (3), Carmen, Zurni (5), Jallow (6), Clara (1), Bergara, Polina (1). Parciales 2-2, 5-4, 7-8, 11-11, 14-13, 14-14 (descanso), 16-18, 18-20, 19-22, 24-24, 27-25 y 31-28 (final)

Árbitros: Unai Rudíez y Sufian. Excluyeron a las locales Loidi y Morales, y a las visitantes Naroa, Lobera, Sandra y roja directa a Carmen.

Comenzó el encuentro con el clásico escenario de los partidos de pretemporada: aciertos y errores a partes iguales en ambos equipos. La igualdad fue una constante durante los primeros treinta minutos. El Grafometal apostó por una defensa 6-0 con cierta profundidad, apoyando el trabajo de Geandra bajo palos, que volvió a ser una de las más regulares.

Ninguno de los dos equipos conseguía escaparse en el marcador, y las rentas eran mínimas. Y cuando el Grafometal logró dos goles de ventaja (10-8), rápidamente encajó un parcial de 1-4 por lo que tocaba volver a remar.

Loidi va cogiendo galones en el equipo, tanto atrás como en la transición en ataque. Piedecausa y Berbés aprovecharon para rotar a todas las jugadoras y repartir el esfuerzo en un Palacio en el que el calor era insoportable. Al descanso se llegó con igualdad en el electrónico: 14-14.

El regreso al juego no fue por parte del Grafometal, que se dejó llevar por las prisas y las imprecisiones, lo que aprovecho Aula para sumar tres goles de renta. Tiró entonces de casta y orgullo el Grafometal para empatar el choque a falta de diez minutos, incluso ponerse por delante (27-24) tras un parcial de 7-1 a falta de seis, lo que obligó a Salva Puig a parar el partido para corregir a sus jugadoras, muy desdibujadas.

Se comprimió el partido (28-27) en los minutos decisivos. Maitane, que jugó la segunda parte, tocó dos balones (uno de penalti) y las riojanas supieron administrar la renta con unos buenos minutos de Loscos. Al final, triunfo del Grafometal (31-28).'