June Loidi lanza a portería mientras Zurni le agarra de la camiseta. Justo Rodríguez
Balonmano

El Grafometal reacciona a tiempo y vence al Aula

Tras una primera parte igualada, las riojanas arrancan mal la segunda pero rectifican gracias a un parcial de 7-1 en los minutos importantes

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Domingo, 17 de agosto 2025, 22:18

Triunfo para el Grafometal en el amistoso que disputó este domingo, en el Palacio, contra el Aula Cultural de Valladolid (31-28). Otro pasito más ... de cara al inicio liguero. Hay brotes verdes que tienen que confirmarse en las verdeamarillas.

