Elba Álvarez lanza por encima de Fernanda Insfrán durante el pasado Torneo de Eguía. Íñigo Royo
Balonmano | Liga Guerreras

El Grafometal quiere sorprender al Bera Bera en el Palacio

El equipo riojano llega a este encuentro contra las guipuzcoanas, que ocupan la primera plaza, después de sumar cinco victorias consecutivas

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:04

El Grafometal está en su mejor momento. El sábado pasado encadenó su quinta victoria consecutiva, teniendo en cuenta la eliminatoria copera en la que dejó ... en el camino al Ikasa Boadilla. El conjunto verdeamarillo no conoce la derrota desde el 14 de septiembre, cuando cayó en el Palacio de los Deportes ante el Mecalia Atlético Guardés, conjunto que comparte liderato con el próximo rival riojano, el Super Amara Bera Bera que visita hoy (20.30 h.) el pabellón logroñés.

