El Grafometal quiere sorprender al Bera Bera en el Palacio

El Grafometal está en su mejor momento. El sábado pasado encadenó su quinta victoria consecutiva, teniendo en cuenta la eliminatoria copera en la que dejó ... en el camino al Ikasa Boadilla. El conjunto verdeamarillo no conoce la derrota desde el 14 de septiembre, cuando cayó en el Palacio de los Deportes ante el Mecalia Atlético Guardés, conjunto que comparte liderato con el próximo rival riojano, el Super Amara Bera Bera que visita hoy (20.30 h.) el pabellón logroñés.

El Sporting nunca ha podido puntuar frente al conjunto guipuzcoano. Alguna vez le ha tuteado, pero nunca ha podido rascar nada. Esta vez puede ser distinto. Las de Luismi Ascorbe están pletóricas de confianza después de ganar cinco partidos seguidos tras un inicio desolador, con tres derrotas seguidas. Cierto es que esas caídas fueron frente al Elche, el Rocasa Gran Canaria y el Atlético Guardés, equipos que luchan por la zona alta de la clasificación.

Sin embargo, el bloque riojano ha ido demostrando que tiene un gran poderío defensivo, con Paula Milagros, Paula Morales y Mina Novovic como máximos estandartes. Geandra Rodrigues, asimismo, mantiene el mismo nivel de eficacia que temporadas anteriores, lo que es una garantía para el conjunto verdeamarillo.

Además, en tareas ofensivas, el gran debe de las primeras tres jornadas, el cuadro riojano está mucho más trabajado. Ha crecido el protagonismo de Blanca Benítez, acompañada por Fernanda Insfrán en las funciones de creadoras de juego, y están encontrando mucho más a las pivotes que en el comienzo de curso. También ha crecido la figura de Mina Novovic, que se ha convertido en la máxima anotadora del bloque logroñés.

El Bera Bera llegará al Palacio con toda su artillería y después de derrotar en casa con cierta comodidad al KH-7 Granollers (27-22). Las de Imanol Álvarez han ganado todos sus encuentros salvo el empate logrado en tierras gallegas ante el Atlético Guardés en la segunda jornada de liga.

En una plantilla plagada de estrellas, destacan la primera línea argentina Elke Kartsen, goleadora del equipo vasco; su compatriota Shula Gavilán; las internacionales españolas Anne Erauskin, Elba Álvarez, Carmen Arroyo, Ester Somaza, Elena Amores, Lyndie Thaptchet y Maitane Echeverría; la internacional húngara Eszter Ogonovszky y la central neerlandesa Lisanne Kruijswijk.