El Grafometal se pone en modo Liga

Se acabaron las pruebas veraniegas. Llega lo serio para el Grafometal. El conjunto riojano inicia su andadura en la Liga Guerreras Iberdrola el sábado. La ... cita es en el Palacio de los Deportes, a partir de las 19.00 horas, frente al Atticgo Elche, equipo subcampeón de la temporada pasada.

Desde el lunes, Luismi Ascorbe trabaja con mimo para el estreno del bloque sportinguista en la élite del balonmano femenino. El equipo logroñés, que fue de menos a más durante estas semanas de preparación, clausuró su bloque de partidos amistosos de verano con un triunfo frente al Beti Onak por 24-22. Una semana antes, el conjunto verdeamarillo derrotó al Aula Cultural de Valladolid, también en casa, por 32-28.

El Grafometal inició la pretemporada el 30 de julio. Comenzó el Sporting sin su entrenador, Luismi Ascorbe, que estaba con la selección Juvenil en el Europeo. Una semana después las verdeamarillo jugaron su primer encuentro, precisamente ante el Aula Cultural, que derrotó al equipo logroñés por 25-22.

El 12 de agosto, el equipo riojano acudió al Torneo de Eguía, donde se medió al campeón, el Bera Bera, que le ganó por 29-21, aunque el equipo entonces entrenado por Dani Berbés y Fran Piedecausa mostró busnas sensaciones. Una energía que quedó plasmada al día siguiente cuando el Grafometal derrotó al Beti Onak con claridad por 19-24.

Luismi Ascorbe se muestra positivo con el estado de su equipo, aunque en las últimas semanas tuvo que lidiar con bastantes bajas por molestias musculares. «Estamos bastante bien teniendo en cuenta que es un equipo con muchas incorporaciones. Debemos tener un poquito de paciencia hasta que se vayan adaptando al estilo de juego y a su nueva situación», indicó el míster. «Estamos muy contentos porque están trabajando súper bien, han hecho una pretemporada espectacular. Hemos metido muchísima carga en los partidos, Ahora tenemos un partido de competición en el que los puntos cuentan mucho y es cuando mejor hay que estar y con más tranquilidad», agregó.