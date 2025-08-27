LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Luismi Ascorbe se dirige a sus jugadoras durante un tiempo muerto en el último amistoso. Justo Rodríguez
Balonmano | Liga Guerreras Iberdrola

El Grafometal se pone en modo Liga

Después de una pretemporada «positiva» el conjunto riojano se prepara para el inicio de curso el sábado ante el Atticgo Elche

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:56

Se acabaron las pruebas veraniegas. Llega lo serio para el Grafometal. El conjunto riojano inicia su andadura en la Liga Guerreras Iberdrola el sábado. La ... cita es en el Palacio de los Deportes, a partir de las 19.00 horas, frente al Atticgo Elche, equipo subcampeón de la temporada pasada.

