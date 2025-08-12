LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Continúan activos los incendios de Mansilla, Gimileo y Fonzaleche en una tarde de ocho fuegos simultáneos
Fernanda Insfrán no puede detener el lanzamiento de Elba Álvarez. Diario Vasco
Balonmano | Ligue Guerreras Iberdrola

El Grafometal muestra dos caras distintas

Después de mandar sobre el Bera Bera en el primer tiempo, una desconexión permitió a las vascas remontar

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Martes, 12 de agosto 2025, 22:15

El Grafometal cayó ante el Bera Bera por 29-21 en el inicio del tradicional Torneo de Eguía, que este año cumple sus tres décadas ... de vida. Las riojanas mostraron dos caras muy distintas en un encuentro en el que dominaron la primera parte al campeón de liga y se desconectaron por completo durante el primer cuarto de hora del segundo tiempo. De todas formas, el equipo verdeamarillo mostró una imagen muy distinta a la del viernes anterior en Medina de Rioseco cuando cayó frente al Aula Cultural (25-22).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un niño de 7 años que veraneaba en Fuenmayor
  2. 2

    La agresión a un joven el sábado «caldea» Calahorra
  3. 3 Continúan activos los incendios de Mansilla, Gimileo y Fonzaleche en una tarde de ocho fuegos simultáneos
  4. 4 El marido de Mercedes, la mujer hallada muerta en Los Lirios, encara 22 años de cárcel
  5. 5 Una redada en un pub de Calahorra acaba con once inmigrantes irregulares detenidos
  6. 6 Pablo Carbonell se disculpa por su actuación «de pesadilla» en Canales
  7. 7 Controlado el incendio de Albelda de Iregua
  8. 8

    La noche logroñesa provoca una llamada vecinal cada 18 minutos a la Policía Local
  9. 9

    El ladrillo avanza en Logroño: tres nuevas promociones
  10. 10 La tableta de hachís que no era de nadie

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Grafometal muestra dos caras distintas

El Grafometal muestra dos caras distintas