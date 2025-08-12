El Grafometal muestra dos caras distintas

El Grafometal cayó ante el Bera Bera por 29-21 en el inicio del tradicional Torneo de Eguía, que este año cumple sus tres décadas ... de vida. Las riojanas mostraron dos caras muy distintas en un encuentro en el que dominaron la primera parte al campeón de liga y se desconectaron por completo durante el primer cuarto de hora del segundo tiempo. De todas formas, el equipo verdeamarillo mostró una imagen muy distinta a la del viernes anterior en Medina de Rioseco cuando cayó frente al Aula Cultural (25-22).

El Sporting comenzó con mucha intensidad, ahogando a todo un Bera Bera. Con el balón oficial de la liga que no gusta a nadie (se adhiere muy bien a la mano pero bota poco y mal), fueron las riojanas las que reinaron durante la primera media hora en un pabellón en el que hizo mucho calor.

Bera Bera Wiggins, Álvarez (1), Ogonovszky (1), Hernández (1), Etxeberria (3), Gavilán (3) y Arroyo (1) -siete inicial-. Zabala, Kruijswijk (2), Somaza (5), Kartsen (3), Tchaptchet (2), Amores (3), Erauskin (3) y Rodrigues (1). 29 - 21 Grafometal Geandra, Milagros (2), Garoa (5), Samartín (2), Loidi, Novovic (4) y Somogyi (1) -siete inicial-. Larrayoz, Alba Gil, Chumillas (1), Pérez Alonso (2), Benítez (2), Fernanda, Morales (1), Rivadeneira (1), Sidibe y Loscos (1). Parciales: 1-3, 3-4, 4-6, 5-8, 8-10 y 12-12 (descanso). 13-13, 14-13, 23-13, 25-19, 27-20 y 29-21 (final).

Árbitros: Ariño y Hoz. Excluyeron a Arroyo y Tchaptchet, del Bera Bera, y a Benítez y Pérez Alonso, del Sporting.

Gracias a una defensa seria y a las paradas de Geandra Rodrigues, el equipo verdeamarillo pronto abrió una renta de tres goles para mantener a raya a un conjunto guipuzcoano que cometía demasiados errores y obligaba a Imanol Álvarez a solicitar un tiempo muerto para dar con una solución al problema.

El equipo logroñés circulaba con fluidez el balón y fabricaba huecos en la defensa vasca para seguir haciendo daño. Sin embargo, poco antes del descanso el Bera Bera salió de su letargo y Kruijswijk, una de las nuevas incorporaciones del Super Amara, empataba poco antes de que los equipos marcharan a vestuarios.

Un descanso que le vino muy mal al Grafometal, que se fue diluyendo, sobre todo en defensa y en el balance defensivo. En ataque, las riojanas multiplicaron los errores por culpa del balón y el Bera Bera sentenció con un contundente parcial de 10-1 a la contra. Un lapsus que acabó costándole el partido.

Dos tiempos muertos después, el Sporting comenzó a carburar otra vez y continuó compitiendo como en los primeros treinta minutos, de igual a igual contra un equipo como el guipuzcoano, que nunca quitó el pie del acelerador. Las de Dani Berbés y Fran Piedecausa se acercaron a los cuatro goles (23-19) y fue Imanol Álvarez el que frenó el reloj. Al final, el esprint final del Bera Bera puso cifras definitivas (29-21) al partido. Este miércoles, las riojanas se medirán al Beti Onak (18.30).