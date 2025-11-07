El Grafometal examina su dinámica ante el Beti Onak

El Grafometal está en un gran momento de forma. Después de un inicio dubitativo, sumando tres derrotas consecutivas ante el Elche, el Rocasa Gran Canaria ... y el Atlético Guardés y con una crisis ofensiva, el equipo riojano entró en una dinámica de triunfos que le ha situado, al margen de la derrota ante el Bera Bera (21-22), en zona de 'play off' en la lucha por el título de liga. Algo impensable hace unos meses en los que el Sporting luchaba por no descender.

Esta noche, el equipo verdeamarillo recibe en el Palacio de los Deportes (20.30 horas) a otro conjunto que ha sido una de las sorpresas de este inicio de campaña, el Beti Onak, un viejo conocido de las riojanas en sus años en División de Honor Plata y con el que compartió el último ascenso en tierras canarias.

El equipo navarro comparte la cuarta plaza con el Rocasa después de un comienzo de temporada magnífico, empatando con el Málaga y el Granollers y derrotando al Aula Valladolid, Elche, Rocasa, Morvedre y Zonzamas Lanzarote. Solo el Porriño y el Atlético Guardés han podido doblegar a las chicas de Miguel Echeverría, que cuenta con una plantilla de grandes jugadoras, como Patri Encinas, Mica Casasola, Maca Sans, Nerea Canas, Almudena Gutiérrez, Graciela García, Lucía Zamora y la brasileña Grasielly Pererira, entre otras.

Ya la temporada pasada el Beti Onak fue la sorpresa de la Copa de la Reina, dejando en el camino hacia la final al Morvedre y Granollers. Las navarras fueron subcampeonas del torneo del KO tras caer con el Bera Bera.

Para el Grafometal, que este mediodía conocerá a su próximo rival de Copa, se trata de un partido «trascendental e importante» frente a un «gran equipo» que ha comenzado «muy fuerte y que juega a un muy buen balonmano», según explicó Luismi Ascorbe. «Nos conocemos perfectamente porque hemos disputado varios partidos en verano (dos victorias riojanas) y creemos que será un partido bonito para el espectador en el que estarán en juego dos puntos muy importantes para seguir soñando con estar en la zona media-alta de la liga», sintetizó el entrenador del equipo verdeamarillo.