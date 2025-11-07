LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Luismi Ascorbe dirige al Grafometal durante su encuentro contra el Bera Bera. Sonia Tercero
Balonmano | Liga Guerreras

El Grafometal examina su dinámica ante el Beti Onak

Las riojanas reciben a un conjunto navarro que ha tenido un inicio de curso espectacular, que le sitúa en la cuarta plaza junto al Rocasa Gran Canaria

Martín Schmitt

Logroño

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:53

El Grafometal está en un gran momento de forma. Después de un inicio dubitativo, sumando tres derrotas consecutivas ante el Elche, el Rocasa Gran Canaria ... y el Atlético Guardés y con una crisis ofensiva, el equipo riojano entró en una dinámica de triunfos que le ha situado, al margen de la derrota ante el Bera Bera (21-22), en zona de 'play off' en la lucha por el título de liga. Algo impensable hace unos meses en los que el Sporting luchaba por no descender.

