El Grafometal evalúa su estado de forma frente al Aula Cultural pucelano
Logroño
Viernes, 8 de agosto 2025, 09:11
El Grafometal juega esta tarde (19.30 horas) su primer amistoso de verano en Medina del Rioseco (Valladolid). El equipo verdeamarillo podrá evaluar cómo han ... sido estas dos semanas de preparación de cara al inicio de liga frente al Aula Cultural pucelano, un equipo que se quedó a las puertas de meterse en semifinales del 'play off' del título el año pasado.
El conjunto dirigido por Salva Puig quiere dar un paso hacia adelante. Para eso, ha mantenido a la columna vertebral de la temporada pasada y se ha reforzado con ocho caras nuevas. Se trata de la portera argentina Marisol Carratú; la pivote Kadi Jallow; la extremo izquierdo Mónica Gutiérrez; la primera línea Naroa Baquedano; la extremo María Guerra, la lateral estonia Polina Gorbatsova; la joven central valenciana Sandra Monteagudoy y la chilena Valeska Lovera.
Tras dos semanas de intenso trabajo, mucha carga física en doble sesiones, tanto en pista como en el gimnasio, y aportes tácticos a cargo de Dani Berbés y Fran Piedecausa, el Sporting busca examinarse con un equipo muy serio de la Liga Guerreras Iberdrola.
Aunque se trate de una primera toma de contacto con un rival directo, el equipo riojano aprovechará el amistoso en tierras vallisoletanas para evaluar la integración de las ocho jugadoras recién llegadas: Liza Somogy (extremo izquierdo); Sarai Samartín y June Loidi (laterales izquierdos); Fernanda Insfrán (central); Sofía Rivadeneira (lateral derecho); Garoa Sarrionandia-Ibarra y Lucía Chumillas (extremo derecho) y Paula Milagros (pivote).
Tras este encuentro, el conjunto verdeamarilllo participará del tradicional torneo de Eguía (12 y 13 de agosto) con el Bera Bera y el Beti Onak. Los últimos dos amistosos del bloque logroñés de este verano serán en el Palacio de los Deportes frente al Aula Cultural vallisoletano y el Beti Onak. Estos encuentros se disputarán el 17 y 20 de agosto, respectivamente.
