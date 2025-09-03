LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Rivadeneira intenta conectar con Paula Morales en la posición de pivote. Sonia Tercero
Balonmano | Liga Guerreras

El Grafometal se estrena como visitante

Las riojanas, en proceso de recuperación, se enfrentan esta tarde (18.00 horas) al Rocasa, otro rival de la zona alta de la clasificación

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:41

Ya sabía el Grafometal que el inicio liguero iba a ser complicado. El calendario resultante del sorteo es duro y toca cumplir con los compromisos ... a la espera de los partidos más asequibles. Si en la primera jornada el equipo riojano perdió en el Palacio ante el Atticgo BM Elche (13-19), esta tarde las verdeamarillas se estrenan como visitante en la complicada cancha del Rocasa Gran Canaria. Y en el horizonte, el fin de semana previo a las fiestas mateas –domingo 14, 18.00 horas– visitará el Palacio el Atlético Guardés. Otro rival de aúpa.

