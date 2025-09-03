El Grafometal se estrena como visitante

Ya sabía el Grafometal que el inicio liguero iba a ser complicado. El calendario resultante del sorteo es duro y toca cumplir con los compromisos ... a la espera de los partidos más asequibles. Si en la primera jornada el equipo riojano perdió en el Palacio ante el Atticgo BM Elche (13-19), esta tarde las verdeamarillas se estrenan como visitante en la complicada cancha del Rocasa Gran Canaria. Y en el horizonte, el fin de semana previo a las fiestas mateas –domingo 14, 18.00 horas– visitará el Palacio el Atlético Guardés. Otro rival de aúpa.

«Es un gran equipo que seguro que nos va a poner las cosas muy difíciles», reconocía Luismi Ascorbe en la previa del encuentro. Para el técnico de las riojanas, el objetivo de esta tarde debe ser «recuperarse del partido del sábado, que fue muy duro».

Y lo cierto es que fue especialmente duro porque hasta nueve jugadoras del Grafometal jugaron afectadas por un virus, incluso Liza Somogyi ni siquiera pudo vestirse de corto.

Sin embargo, la húngara ya se encontraba ayer mejor y si todo evoluciona según lo previsto esta tarde podrá debutar en la Liga Guerreras Iberdrola. El resto de sus compañeras también evolucionan favorablemente.

«Esperamos recuperar a todas las jugadoras para poder hacer un encuentro lo más completo posible, estar siempre en partido e intentar sacar puntos», reconoce Ascorbe. «Tenemos un inicio de liga muy duro –prosigue– pero la ilusión sigue intacta y, a pesar de la derrota de la primera jornada el equipo tiene mucho margen de mejora».

El Rocasa Gran Canaria arrancó la competición con un prestigioso triunfo en la siempre complicada cancha de Granollers (29-32). Parece que esta temporada las canarias aspiran a todo con la eterna portera Silvia Navarro y las aportaciones de Almudena, Larissa Fernanda, María González o Eider Poles, entre otras.

Para pensar en regresar con algún botín de las islas, el Grafometal tendrá que encomendarse a Geandra bajo palos (la mejor en el primer partido) y sobre todo a la defensa. A partir de ahí, correr y obligar a las locales a jugar a un ritmo alto siempre que las verdeamarillas se encuentren recuperadas físicamente.