Mina Novovic intenta detener a Ogonovsky durante el encuentro disputado por el Grafometal contra el Bera Bera el martes. Diario Vasco
Balonmano | Liga Guerreras Iberdrola

El Grafometal encuentra el camino ante el Beti Onak

El conjunto riojano hace gala de concentración y contundencia para derrotar con claridad en el segundo partido del Torneo de Eguía

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:52

El Grafometal avanza de menos a más en esta pretemporada. Ayer, en el Torneo de Egia, ganó con claridad al Beti Onak por 19-24 ... en el encuentro más regular del verano. Muy concentradas, las jugadoras del conjunto riojano disputaron un choque muy serio frente a un equipo que posiblemente sea rival directo por objetivos similares a lo largo de la Liga Guerreras Iberdrola.

