El Grafometal encuentra el camino ante el Beti Onak

El Grafometal avanza de menos a más en esta pretemporada. Ayer, en el Torneo de Egia, ganó con claridad al Beti Onak por 19-24 ... en el encuentro más regular del verano. Muy concentradas, las jugadoras del conjunto riojano disputaron un choque muy serio frente a un equipo que posiblemente sea rival directo por objetivos similares a lo largo de la Liga Guerreras Iberdrola.

Al igual que el día anterior, el Sporting saltó a la pista de Eguía muy concentrado en defensa y certero en ataque. Después de unos minutos de estudio mutuo, la retaguardia verdeamarilla, con Paula Milagros, June Loidi y Mina Novovic empezó a amargar la tarde a las navarras, que además chocaban con una inspirada Maitane Larrayoz.

Grafometal Larrayoz, Chumillas (3), Pérez Alonso (3), Milagros (1), Loidi (2), Novovic (5) y Sidibe (1) -siete inicial-. Geandra, Benítez (1), Fernanda (4), Morales (2), Rivadeneira (1), Samartín (1), Somogyi, Loscos, Yovanka y Alba Gil. 24 - 19 Beti Onak Saioa, Casasola (7), García (3), Sans (1), Gutiérrez (2), Zalguizuri y Zamora -siete inicial-. Luzuriaga, Isi (1), Ripa (1), Ventura, Urbitarte (1), Canas (1) y Zarranz (1). parciales: 2-2, 3-4, 5-7, 6-11, 7-13 y 10-14 (descanso). 10-17, 12-17, 14-20, 15-22, 18-24 y 19-24 (final).

Árbitros: Izquierdo y Hurtado. Excluyeron a las jugadoras del Beti Onak García y Ripa.

En ataque, el conjunto riojano movía acertadamente el balón, encontrando a Chumillas en el extremo o a las pivotes. Y cuando Morales o Milagros bloqueaban a sus defensoras, Mina Novovic probaba suerte desde el exterior. En el ecuador de esa primera parte, gracias a un gol de la montenegrina, el Grafometal abría una brecha de tres goles (5-8).

El Beti Onak frenó el reloj para reordenarse, pero las diferencias seguían ampliándose y pese a que sobre el final de la primera parte las de Dani Berbés y Fran Piedecausa se relajaron, se marcharon al descanso con un 10-14 favorable.

A diferencia de lo que ocurrió el martes ante el Bera Bera, el equipo riojano mantuvo la concentración en el comienzo de la segunda parte. Esto le permitió ampliar la renta sobre un Beti Onak que perdía fuelle (14-20 en el minuto 45), pese a sufrir un apagón ofensivo durante más de cinco minutos. Durante esos minutos, Geandra mantuvo la eficacia de Larrayoz bajo palos, la defensa no bajó la intensidad y el Sporting pudo celebrar su primer triunfo de la pretemporada. La próxima estación será el domingo 17 en el Palacio ante el Aula Cultural y ya con Luismi Ascorbe en el banquillo.