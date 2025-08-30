El Grafometal echa a rodar

El Grafometal comienza esta tarde la lucha por mantenerse en la élite del balonmano femenino un año más. La permanencia en la Liga Guerreras Iberdrola ... es su primer objetivo; luego la competición pondrá a cada uno en su lugar. El Sporting debuta esta tarde (19.00 horas, en el Palacio de los Deportes) ante un hueso duro de roer. Visita tierras riojanas nada menos que el subcampeón de liga, un Atticgo Elche que ha cambiado muy poco con respecto a la temporada pasada.

El conjunto verdeamarillo llega a esta cita después de una pretemporada que ha ido de menos a más. Se presenta en sociedad el bloque riojano con ocho caras nuevas: Sarai Samartín, Paula Milagros, June Loidi, Garoa Sarrionandia-Ibarra, Liza Somogy, Lucía Chumillas, Sofía Rivadeneira y Fernanda Insfrán. «Estamos muy contentos porque el grupo está trabajando muy bien, han hecho una pretemporada espectacular», comenta Luismi Ascorbe, entrenador del primer equipo.

Con respecto al Elche, Ascorbe explicó que se trata de un equipo «bastante bien compensado» y con la estructura base del equipo del año pasado, «con el estilo de Joaquín (Rocamora) muy interiorizado».

«Es un rival muy duro porque es subcampeón de liga, no sólo este año pasado sino que también el anterior». Un equipo que está acostumbrado a pelear por los primeros puestos. Frente a esto, Ascorbe apela a la ilusión y a la confianza del conjunto verdeamarillo para competir y tratar de sacar algo positivo. De hecho, la campaña pasada el Sporting empató con el Elche (24-24) en la segunda jornada de liga. «Al inicio de la liga todo el mundo está todavía probando cosas, incorporando a la gente nueva y es un momento delicado», apuntó el míster.

La idea de Ascorbe y su equipo es que esta temporada el Grafometal dé un salto de calidad con respecto al año anterior. «Debemos ver si conseguimos no sufrir como el año pasado. Para eso hay que empezar con ilusión y confianza para conseguir ir puntuando en la medida de lo posible a pesar de que el calendario que tenemos al inicio es bastante complejo», advirtió. Es que después del encuentro de esta tarde, el Sporting se debe desplazar el miércoles a Gran Canaria a jugar contra el Rocasa.