Luismi Ascorbe y Fran Piedecausa charlan durante el último amistoso del Grafometal. Justo Rodríguez
Balonmano | Liga Asobal

El Grafometal echa a rodar

Inicio liguero. ·

El equipo riojano se estrena ante el Atticgo Elche, subcampeón el curso pasado

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Sábado, 30 de agosto 2025, 10:57

El Grafometal comienza esta tarde la lucha por mantenerse en la élite del balonmano femenino un año más. La permanencia en la Liga Guerreras Iberdrola ... es su primer objetivo; luego la competición pondrá a cada uno en su lugar. El Sporting debuta esta tarde (19.00 horas, en el Palacio de los Deportes) ante un hueso duro de roer. Visita tierras riojanas nada menos que el subcampeón de liga, un Atticgo Elche que ha cambiado muy poco con respecto a la temporada pasada.

