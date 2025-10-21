El Grafometal debuta en la Copa de la Reina frente al Ikasa Boadilla de Oro

El Grafometal Sporting La Rioja inicia esta noche una nueva andadura en la Copa de la Reina. Lo hará en el polideportivo municipal de Boadilla ... del Monte madrileño, a las 21.00 horas, donde le espera un Balonmano Ikasa Boadilla que ha comenzado muy bien en la División de Honor Oro, la segunda categoría del balonmano femenino. En concreto, el equipo madrileño ha ganado sus tres encuentros y colidera la clasificación con el Oviedo y el Uneatlántico Pereda.

El Boadilla ha derrotado en este inicio de liga al Bolaños (18-22), al Pozuelo de Calatrava (27-24) y al Córdoba (28-30). Se trata de un equipo que ascendió de Plata a la segunda categoría nacional en el 2023 y desde entonces es una de las referencias de Oro. Un conjunto al que el Sporting se ha medido varias veces. El Boadilla cuenta con una defensa dura que aprovecha para jugar al contraataque con una de las goleadoras de la liga, la extremo zurda Neus Carrasquilla, con una media de 7 goles por partido, y Laura de la Iglesia. Las riendas del equipo las lleva la central canaria Ariadna Molina, una trotamundos del balonmano. Entre sus fichajes más importantes está Lucía Martín, una jugadora consolidada en la categoría, y la húngara Kamilla Korpaczy, joven talento europeo formada en una de las mejores canteras del continente, la del Gyor.

Esta eliminatoria se jugará a partido único para abrir el telón de la competición. La pasada campaña, el Ikasa no logró superar esta primera fase, mientras que las riojanas se quedaron en la segunda al perder contra el que terminó siendo subcampeón, el Replasa Beti Onak. Esta ronda inicial está formada por 12 equipos, por lo que se disputarán seis encuentros en total.

El Grafometal, que no jugó el fin de semana pasado por parón por selecciones, llega a este encuentro con todas sus jugadoras salvo Zahira Martín, que continúa recuperándose de su rodilla operada. «Hemos estado preparando este partido con las mismas ganas de siempre. El equipo está demostrando que va poco a poco a más. Intentaremos empezar fuerte y mantener la intensidad los sesenta minutos de juego», señaló Luismi Ascorbe.