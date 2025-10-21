LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Laura de la Iglesia detiene a Blanca Benítez en el último encuentro que el Sporting jugó ante el Ikasa Boadilla. Justo Rodríguez
Balonmano | Copa de la Reina

El Grafometal debuta en la Copa de la Reina frente al Ikasa Boadilla de Oro

El conjunto riojano busca pasar a la siguiente eliminatoria frente a un bloque que ha ganado sus tres encuentros en el inicio de curso

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Martes, 21 de octubre 2025, 07:56

El Grafometal Sporting La Rioja inicia esta noche una nueva andadura en la Copa de la Reina. Lo hará en el polideportivo municipal de Boadilla ... del Monte madrileño, a las 21.00 horas, donde le espera un Balonmano Ikasa Boadilla que ha comenzado muy bien en la División de Honor Oro, la segunda categoría del balonmano femenino. En concreto, el equipo madrileño ha ganado sus tres encuentros y colidera la clasificación con el Oviedo y el Uneatlántico Pereda.

