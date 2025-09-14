El Grafometal continúa con su exigente inicio liguero

El Grafometal Sporting La Rioja cierra esta tarde (18.00 horas) la tercera jornada de la Liga Guerreras Iberdrola en el partido que le enfrenta ... al Mecalia Atlético Guardés. Tercer 'coco' consecutivo que se enfrenta a las verdeamarillas en un exigente inicio liguero.

Complicada tarea la de Luismi Ascorbe: entrenar día a día y mantener intacto el ánimo de las jugadoras aun sabiendo que hasta la cuarta jornada existen muy pocas opciones de sumar algún punto.

«Intentaremos que este domingo no jueguen con la fluidez y con ese ritmo con lo que suelen hacerlo», resumía Luismi Ascorbe en la previa del encuentro.

No hay que olvidar que el Guardés finalizó la temporada regular en la primera posición la campaña pasada, lo que da una muestra del potencial del equipo.

Pero más que centrarse en el equipo rival, el Grafometal está centrado en su propio crecimiento. «Necesitamos que nuestro equipo continúe con la confianza que ha demostrado en la pretemporada y supere las adversidades que hemos tenido en estos dos primeros partidos», argumentaba el preparador de las riojanas.

Luismi Ascorbe ha recuperado a todas sus jugadoras y ahora espera que todo el trabajo que están realizando en los entrenamientos se plasme en la pista del Palacio de los Deportes de Logroño.

De momento las riojanas están sufriendo un calendario muy exigente y un proceso vírico que castigó a gran parte de la plantilla verdeamarilla. La primera jornada el Grafometal perdió en el Palacio 13-19 ante el Attigo Elche. La segunda jornada trasladó a las riojanas a la cancha del Rocasa Gran Canaria donde cayeron con contundencia (30-17).

Con independencia de lo que pase esta tarde en el Palacio de los Deportes, la competición para el Grafometal comienza la semana próxima cuando viaja a tierras valencianas para enfrentarse al Morvedre. Hasta entonces, a las de Ascorbe les queda trabajar a tope en los entrenamientos y sumar minutos de competición para llegar lo mejor posible a los partidos de su liga.