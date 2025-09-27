LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mina Novovic anotó ante el Morvedre tres goles en el primer triunfo verdeamarillo. Sonia Tercero
Balonmano | Liga Guerreras Iberdrola

El Grafometal consigue la primera victoria del curso

El equipo riojano aprovecha la buena primera parte para derrotar a un rival directo como el Morvedre

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:54

El Grafometal sumó su primera victoria del curso (16-21) en casa del Morvedre. Una victoria basada en la gran primera parte de las de ... Luismi Ascorbe, que supieron sufrir en los segundos treinta minutos para sumar sus dos primeros puntos en una liga que será sumamente igualada. Con este triunfo, el Sporting puede respirar con alivio después de caer en las tres primeras jornadas de liga.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un hombre al caerse con su silla de ruedas por las escaleras de su comunidad en el centro de Logroño
  2. 2

    «Mi vida es igual con velo o sin él»
  3. 3

    Alcalde, vendimiadores, hosteleros y peñistas discrepan en su balance de San Mateo
  4. 4 Adiós a la ciudad que nunca duerme
  5. 5

    La Quema de la Cuba despide las fiestas de San Mateo hasta el próximo año
  6. 6 La otra cara de la feria
  7. 7

    Un San Mateo «más flojo que otros años» para los feriantes de Las Norias
  8. 8 La Policía investiga si hubo intencionalidad en el caso del ciclista herido en Logroño
  9. 9 Aquí huele como que han asado
  10. 10

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Grafometal consigue la primera victoria del curso

El Grafometal consigue la primera victoria del curso