El Grafometal consigue la primera victoria del curso

El Grafometal sumó su primera victoria del curso (16-21) en casa del Morvedre. Una victoria basada en la gran primera parte de las de ... Luismi Ascorbe, que supieron sufrir en los segundos treinta minutos para sumar sus dos primeros puntos en una liga que será sumamente igualada. Con este triunfo, el Sporting puede respirar con alivio después de caer en las tres primeras jornadas de liga.

Tras caer con el Elche, el Rocasa y el Atlético Guardés, era el primer encuentro de su liga para el Grafometal, que salió con mucha seriedad a la pista saguntina pese a cometer varios errores en los minutos iniciales. Con una defensa contundente y la seguridad habitual que brinda Geandra Rodrigues bajo palos, el conjunto riojano se empezó a ir en el marcador rápidamente gracias a los goles de Paula Milagros, Benítez, Pérez Alonso y Novovic (1-4, minuto 8).

Morvedre Santos, Catalá, Khadija, López (2), Pérez (2), Palanques y Claramonte (4) –siete inicial– Secades, Couto (1), Masseu (3), Gallart, Torok, Albal, Gámez (1), Julve (3) y Zalvez. 16 - 21 Grafometal Gea, L. Alonso (3), Benítez (3), ⁠P. Milagros (3), Garoa (3), Samartin (1) y Novovic (3) –siete inicial–. Larrayoz, Chumillas, Insfrán (2), Morales (1), Rivadeneira, Loidi, Somogyi, Sidibe y Loscos (2) Parciales: 1-2, 2-6, 2-6, 3-7, 3-10 y 5-11 (descanso). 8-13, 10-13, 12-15, 13-15, 13-18 y 16-21 (final).

Árbitros: Pinilla y Deiros. Excluyeron a la slocales Khadija (2), Couto y Pérez, y a la visitante Samartín (2).

El Sporting mantenía su intensa defensa en marcha y trataba salir a la contra. Pero era en el ataque posicional donde marcaba diferencias, con posesiones largas que generaban peligro por los laterales, donde brilló por momentos Andrea Loscos para seguir ampliando la renta (3-10, minuto 24).

Poco antes, el exSporting Manu Etayo había solicitado un tiempo muerto para intentar arreglar los desarreglos ofensivos, porque la defensa visitante se comía al Morvedre. Con esa dinámica se llegó al descanso 5-11.

La segunda parte fue totalmente distinta. El Morvedre salió con mucha contundencia defensiva y atascó a la primera línea del Sporting, que fue perdiendo fuelle. El conjunto valenciano se fue acercando en el marcador y el Grafometal empezó a coquetear con el peligro. Llamó Luismi Ascorbe a las suyas para frenar la sangría y con un gol polémico de Rebeca Martín (el Sporting protestó por creer que el balón dio en el palo) las de Manu Etayo se pusieron a dos goles (12-14).

Fueron minutos de incertidumbre y sequía goleadora y Geandra comenzó un carrusel de paradas de todos los colores para mantener vivo al Sporting. Por aquel entonces, y para romper la dinámica, las riojanas atacaron con siete jugadoras. De esta forma, el Grafometal empezó a marcar distancias nuevamente contra un Morvedre que nunca dejó de pelear.

Al final, el equipo verdeamarillo regresa a Logroño con la primera victoria del curso bajo el brazo y un 'goal average' de cinco goles contra una de las rivales directas por la permanencia.