El Grafometal cae en su primer amistoso pero deja buenas sensaciones

El Grafometal cayó en el primer amistoso de verano ante el Aula Cultural de Valladolid (25-22) que decantó el encuentro gracias a las paradas ... de la portera argentina recientemente fichada Marisol Carratú. Pese al resultado adverso y al intenso calor con el que tuvieron que lidiar ambos equipos, el Sporting se marchó de tierras vallisoletanas con buenas sensaciones.

Aula Cultural Sanz, Carratú, Gutiérrez, Lucio (3), Zurni (1), Arriaga (2), Jallow (2), Baquerano (4), Lobera (2), Badas, Monteagudo (3), Gutiérrez, Bergara (1), González (5), Polina (1) y Guerra (1), 25 - 22 Grafometal Larrayoz, Geandra, Chumillas (1), Pérez Alonso (2), Benítez (1), Fernanda (3), Milagros (1), Morales (2), Garoa (2), Rivadeneira (2), Samartín, Loidi, Novovic (4), Somogyi (1), Sidibe (1), Loscos (2), Yovanka y Alba Gil. Exclusiones: allow, Bergara y Polina, por parte del Aulta Cultural, y Paula Milagros y Mina Novovic por parte del Grafometal Sporting.

Incidencias: Amistoso disputado en Medina de Rioseco con un calor asfixiante.

El conjunto verdeamarillo comenzó dominando el encuentro y rápidamente se puso arriba en el marcador (2-6). Sin embargo, pasado el ecuador de esa primera parte fueron las pucelanas las que cogieron el control del encuentro debido a desajustes defensivos típicos de pretemporada. El Grafometal perdió la frescura de los primeros momentos y careció de profundidad, lo que permitió a las pucelanas marcharse al descanso una renta mínima (14-13).

En la segunda mitad, el Sporting repartió aciertos con errores Las dirigidas por Dani Berbés y Fran Piedecausa jugaron mejor, llegaron más a portería rival, pero chocaron con Carratú, que brindó a su afición una multitud de paradas. También, al equipo verdeamarillo le faltó un poco de brillo defensivo pero siempre se mantuvo en partido, jugándole de tú a tú al Aula Cultural. El Sporting tiene que seguir trabajando en los errores pero las sensaciones son positivas.