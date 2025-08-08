LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Sporting cayó ante el Aulta Cultural en su primer amistoso. Juan Marín
Balonmano | Liga Guerreras Iberdrola

El Grafometal cae en su primer amistoso pero deja buenas sensaciones

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Viernes, 8 de agosto 2025, 21:42

El Grafometal cayó en el primer amistoso de verano ante el Aula Cultural de Valladolid (25-22) que decantó el encuentro gracias a las paradas ... de la portera argentina recientemente fichada Marisol Carratú. Pese al resultado adverso y al intenso calor con el que tuvieron que lidiar ambos equipos, el Sporting se marchó de tierras vallisoletanas con buenas sensaciones.

El Grafometal cae en su primer amistoso pero deja buenas sensaciones