El Grafometal busca ante Zonzamas su primer triunfo como local

A la tercera va la vencida. El Grafometal recibe esta tarde en el Palacio de los Deportes (19.00 horas) al Zonzamas Plus Car ... Lanzarote. Este será el tercer partido de las riojanas como locales. Los dos primeros se saldaron con derrota: Atticgo Elche (13-19) y Mecalia Guardés (19-26).

Después de un inicio muy exigente tras el sorteo del calendario, las riojanas consiguieron su primer triunfo la semana pasada en Puerto Sagunto, ante el Morvedre (16-21). Esta victoria debería cambiar la dinámica de las de Luismi Ascorbe, por ese motivo el duelo ante Zonzamas es muy importante.

A pesar de que el rival de esta tarde es un recién ascendido, el entrenador del Grafometal no quiere que nadie crea que será un partido fácil para las verdeamarillas: «Es un gran rival. Es un equipo recién ascendido que ha conformado una plantilla de gran calidad». «Lo vimos este pasado fin de semana cuando fueron capaces de ganar a otro gran equipo como es Granollers», avisa Ascorbe.

Riojanas y canarias presentan una trayectoria liguera similar: tres derrotas y un triunfo en la última jornada. Sin embargo, el Zonzamas presenta unos números más equilibrados (103 goles a favor y 106 en contra). Mientras, el Grafometal exhibe un balance descompensado debido a los problemas que está teniendo en ataque. De hecho, las de Ascorbe son el equipo menos realizador de la categoría (70 goles a favor) con una diferencia negativa de 21 goles (92 encajados).

Este es uno de los aspectos en los que más está trabajando el entrenador de las riojanas. Ascorbe confía en que el buen trabajo que están realizando en los entrenamientos se plasme sobre la pista en el partido.

«Espero un partido muy disputado entre dos equipos que han conseguido quitar ese casillero de victorias a cero y lograr los primeros puntos», resumía Luismi Ascorbe en la previa.

La francesa Marie Louis es la principal anotadora de las canarias. De hecho, encabeza la lista de goleadoras de la Liga Guerreras Iberdrola con 27 dianas y un promedio de 6, 75 goles por partido. La extremo derecho Claudia Kaulback es también una jugadora a tener en cuenta en el rival de esta tarde del Grafometal.

«Otros dos puntos más nos darían mucha tranquilidad y, sobre todo, confianza para continuar en nuestra trayectoria», desea Luismi Ascorbe en voz alta durante la previa.