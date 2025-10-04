LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Acrobático lanzamiento de Paula Morales. SONIA TERCERO
Liga Guerreras

El Grafometal busca ante Zonzamas su primer triunfo como local

Riojanas y canarias llevan una trayectoria similar: derrota en las tres primeras jornadas y victoria en la última

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Sábado, 4 de octubre 2025, 11:23

Comenta

A la tercera va la vencida. El Grafometal recibe esta tarde en el Palacio de los Deportes (19.00 horas) al Zonzamas Plus Car ... Lanzarote. Este será el tercer partido de las riojanas como locales. Los dos primeros se saldaron con derrota: Atticgo Elche (13-19) y Mecalia Guardés (19-26).

