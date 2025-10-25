El Grafometal busca ampliar su racha de victorias en casa de un correoso Elda

El Grafometal, tras su victoria copera frente al Ikasa Boadilla (24-27), regresa a la Liga Guerreras Iberdrola para continuar su dinámica ascendente. Es ... que después de un inicio complicado contra los equipos de la zona alta de la clasificación –AtticGo Elche, Rocasa Gran Canaria y Atlético Guardés–, las de Luismi Ascorbe han enderezado el rumbo con tres victorias consecutivas. El equipo verdeamarillo ha derrotado al Morvedre (16-21), al Zonzamas Plus Car Lanzarote (26-19) y al KH-7 Granollers en el Palau d'Esports (21-22). Esta tarde (18.00 horas), el Sporting tratará de buscar su quinta victoria seguida en casa del Elda.

El conjunto alicantino es, en principio, un rival directo de las riojanas. Su primer objetivo es la salvación, al igual que el Grafometal. Luego, las liga y las circunstancias dirán si el equipo logroñés está en condiciones de recalcular sus metas. De momento, las de Luismi Ascorbe necesitan ganar a un equipo con el que disputaron el 'play down' para mantener la categoría la temporada pasada.

En Elda se encontrarán con una cara conocida, la primera línea Marina González, que ahora viste la camiseta del equipo alicantino, que suma cinco puntos merced a sus triunfos frente al Morvedre (32-24) en la primera jornada y contra el Zonzamas (24-23), en la tercera, y al empate contra el Aula Cultural vallisoletano (27-27). Los dos encuentros restantes los perdió frente al Granollers (17-22) y al Porriño (28-27), la jornada pasada. Pese a deambular por mitad de clasificación, el equipo del exseleccionador José Ignacio Prades compite en todos sus encuentros.

La última derrota del equipo verdeamarillo fue a mediados de septiembre; desde entonces solo conoce la victoria

La gran amenaza de las riojanas es la central madrileña Malena Valles, una de las máximas anotadoras de la liga, y su compañera en la primera línea, la guipuzcoana Maddi Bengoetxea.

El Sporting llega a este encuentro en una dinámica muy positiva. Atrás quedó la crisis que sufrió en su ofensiva en las primeras jornadas de liga. Blanca Benítez y Fernanda Insfrán están jugando mucho más sueltas, conectando con las pivotes (Paula Morales y Paula Milagros) o encontrando huecos para las laterales como Mina Novovic. En defensa, la verdeamarillo han dado un paso al frente en su tradicional 6-0.