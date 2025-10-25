LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Mina Novovic lanza sobre la defensora Lucía García en el encuentro ante el Elda el año pasado. JUSTO RODRÍGUEZ
Balonmano

El Grafometal busca ampliar su racha de victorias en casa de un correoso Elda

Después de avanzar en la Copa de la Reina, las riojanas quieren anotarse su quinto triunfo ante un rival de su misma liga

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Sábado, 25 de octubre 2025, 15:21

Comenta

El Grafometal, tras su victoria copera frente al Ikasa Boadilla (24-27), regresa a la Liga Guerreras Iberdrola para continuar su dinámica ascendente. Es ... que después de un inicio complicado contra los equipos de la zona alta de la clasificación –AtticGo Elche, Rocasa Gran Canaria y Atlético Guardés–, las de Luismi Ascorbe han enderezado el rumbo con tres victorias consecutivas. El equipo verdeamarillo ha derrotado al Morvedre (16-21), al Zonzamas Plus Car Lanzarote (26-19) y al KH-7 Granollers en el Palau d'Esports (21-22). Esta tarde (18.00 horas), el Sporting tratará de buscar su quinta victoria seguida en casa del Elda.

