June Loidi, durante el partido contra el Zonzamas. Juan Marín
Balonmano | Liga Guerreras Iberdrola

Examen de nivel para un Grafometal en línea ascendente

Las riojanas, que encadenan dos victorias consecutivas, juegan esta noche (20.30 horas) en la pista del Granollers

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:44

Comenta

Miércoles de competición liguera para el Grafometal Sporting La Rioja. Las riojanas viajan este miércoles a Granollers donde (20.30 horas) disputan su partido correspondiente ... a la sexta jornada de la competición. Además de ese partido también se juegan el Porriño-Elda y Zonzamas-Bera Bera.

