Examen de nivel para un Grafometal en línea ascendente

Miércoles de competición liguera para el Grafometal Sporting La Rioja. Las riojanas viajan este miércoles a Granollers donde (20.30 horas) disputan su partido correspondiente ... a la sexta jornada de la competición. Además de ese partido también se juegan el Porriño-Elda y Zonzamas-Bera Bera.

A pesar de lo incómodo de jugar entre semana lo cierto es que el partido le coge al Grafometal en una buena racha. Después de un exigente inicio liguero con tres derrotas consecutivas (Elche, Rocasa y Guardés) las de Luismi Ascorbe encadenan dos triunfos en las dos últimas jornadas (Morvedre a domicilio y Zonzamas en el Palacio).

«Esperemos estar en partido, como en la última semana, cuando el equipo estuvo muy contundente, fuerte y concentrado contra Zonzamas», reconoce Luismi Ascorbe, técnico de las verdeamarillas, en la previa del choque.

El pasado sábado el Grafometal superó a Zonzamas en el Palacio de los Deportes con una exhibición defensiva. Además, las riojanas también firmaron un buen partido en ataque, uno de sus puntos débiles en las anteriores jornadas. Jugadoras como Mina o Loidi estuvieron especialmente acertadas en la toma de decisiones y en la selección de lanzamientos.

El rival de esta miércoles, el KH-7 Granollers, comparece después de sumar dos puntos en la cancha del Elda (17-22) para sumar cuatro en el acumulado, igual que las riojanas. Ascorbe no se fía de las catalanas: «Granollers viene de hacer un muy buen partido y lograr una victoria holgada».

El entrenador del Grafometal podrá contar con todas las jugadoras para el partido de este miércoles. Será una cita un poco especial para la portera brasileña Genadra Rodrigues porque cumple 50 partidos en la Liga Guerreras Iberdrola.

El rival de las riojanas, el Granollers que entrena Robert Cuesta, es un clásico de la competición, un equipo incómodo con jugadoras con mucha experiencia como Martina Capdevila, Mireia Torres o Cristina Polonio, y jóvenes promesas como Belén Rodríguez, Raquel Moré o Goundo Gassama.

Pero esta circunstancia no impide que Ascorbe se centre más en la respuesta de su equipo que en el rival: «Esperamos seguir creciendo, coordinándonos mejor e intentaremos dar la sorpresa en una cancha muy difícil contra un gran equipo como es Granollers».