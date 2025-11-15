LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Marcos Cancio y Andrej Pergel calientan en un entrenamiento del Dicorpebal. Justo Rodríguez
Balonmano | Liga Asobal

Dura prueba del Dicorpebal en Irún

Examen en Artaleku. ·

El equipo franjivino visita al Bidasoa con el objetivo de mantener la dinámica ante uno de los equipo más compensados

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:18

El Dicorpebal está en estado de gracia. No solo por entrar de lleno en la lucha por Europa en una liga tan igualada como la ... de esta temporada. El conjunto franjivino no conoce la derrota desde el 26 de septiembre y encadena cinco triunfos consecutivos. El último en el Palacio, donde lo ha ganado todo desde diciembre del 2024, frente a uno de los aspirantes a plaza europea, el Fraikin Granollers. Visitan los riojanos este sábado (17.30 horas) otro hueso duro de roer de la zona alta de la clasificación como el Bidasoa, posiblemente el equipo mejor compensado de la liga después del Barcelona.

