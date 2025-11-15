Dura prueba del Dicorpebal en Irún

El Dicorpebal está en estado de gracia. No solo por entrar de lleno en la lucha por Europa en una liga tan igualada como la ... de esta temporada. El conjunto franjivino no conoce la derrota desde el 26 de septiembre y encadena cinco triunfos consecutivos. El último en el Palacio, donde lo ha ganado todo desde diciembre del 2024, frente a uno de los aspirantes a plaza europea, el Fraikin Granollers. Visitan los riojanos este sábado (17.30 horas) otro hueso duro de roer de la zona alta de la clasificación como el Bidasoa, posiblemente el equipo mejor compensado de la liga después del Barcelona.

Después de la gran victoria del sábado pasado (33-29) frente al cuadro vallesano, el Ciudad de Logroño ha vivido una semana con ausencias, con un virus que ha afectado a los extremos derechos -David Cadarso y Oriol Zarzuela- y a Andrej Pergel, que se han entrenado bastante poco. Sin embargo, es difícil que alguno se quiera perder el encuentro de este sábado en Artaleku frente a uno de los mejores equipos de la liga. «El Bidasoa tiene la plantilla más completa, más compensada de la Liga (después de la del Barça). Es un equipo muy difícil de batir», explicó el entrenador franjivino, Miguel Ángel Velasco. «Tienen muchos jugadores con muchas alternativas para defender en todos los puestos del centro (Marko Jevtic, Iñaki Peciña, Eneko Furundarena, Matheus Da Silva), con gente grande, lo que es uno de sus puntos más fuertes», agregó el preparador técnico segoviano.

A juicio del entrenador, las claves del encuentro serán, entre otras cosas, que el ataque riojano sepa hacer daño a la retaguardia amarilla, además de realizar un rápido balance defensivo. «Están haciendo la primera y segunda oleada mucho mejor que el año pasado. Ya se nota que es el segundo año de Álex Mozas. Debemos estar muy pendientes de ese aspecto», opinó Velasco.

El conjunto guipuzcoano cuenta con una «infinidad» de recursos en ataque, con jugadores muy hábiles en el uno contra uno, otros con muy buen lanzamiento o con el pase al pivote. «Individualmente son muy buenos, así como en lo colectivo. Sabemos que para ganar en Irún debemos hacer un partido completo los sesenta minutos».

La confianza del equipo riojano se encuentra en la actualidad en cotas altísimas, después de ganar cinco partidos seguidos, con triunfos en pistas complicadas como la del Atlético Valladolid o Cangas de Morrazo.

La buena noticia para Velasco es que podrá recuperar a Pancho Lombardi después de sufrir una rotura muscular en tierras gallegas. El argentino, que no pudo viajar con su selección, se ha entrenado con cierta normalidad y es más que probable que pueda tener minutos en Artaleku.

En una plantilla corta, el recambio en el extremo izquierdo es el central Luis Juárez, uno de los pivotes o algún canterano, como Jon Sastre, que debutó el fin de semana pasado con un gol en la primera jugada después de salir a la pista, robar un balón y definir a la contra.