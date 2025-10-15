El Dicorpebal reclama el aliento de su afición

Después del importante triunfo en Valladolid, el Dicorpebal regresó ayer a los entrenamientos para preparar el duelo de este domingo (16.30 horas) frente al ... Villa de Aranda. Un nuevo horario que en nada ayuda al club y a los aficionados, pero es algo en lo que se puede hacer poco.

Miguel Ángel Velasco se mostraba ayer tranquilo, relajado después de ganar en Valladolid. Ahora el objetivo es enlazar la tercera victoria consecutiva. «Sería muy bueno conseguirlo, pero será muy complicado», reconocía el técnico.

«Villa de Aranda –continuó Miguel Ángel Velasco– viene con un buen equipo, con un buen entrenador, con un buen juego. Y con una afición detrás que va a venir en gran número y vamos a necesitar de los nuestros para que hagan mucho más ruido que ellos».

Y es que desde el Villa de Aranda se han solicitado más de doscientas entradas al Ciudad de Logroño. La afición de Aranda es una de las más fieles de Asobal y el programa para el domingo no es nada malo para ellos: dos horas de coche, ruta gastronómica por la ciudad de Logroño, partido y regreso a Aranda para no llegar a una hora muy tarde.

En este sentido, Miguel Ángel Velasco tiene un mensaje muy claro para la afición del Ciudad de Logroño: «Jugamos en casa y queremos que eso se note». «Queremos –prosigue el míster– que la gente venga, nos anime, nos apoye para sacar el partido como sea».

El partido del domingo en Valladolid no ha dejado secuelas en la plantilla franjivino. Miguel Ángel Velasco cuenta con todos sus jugadores aunque algunos de ellos están recuperándose. Es el caso de Popovich, que estuvo con problemas estomacales la semana pasada pero ya está bien.

«Pancho (Lombardi)anda con la rodilla tocada y lo cuidaremos durante el principio de semana» respondía Velasco cuando se le preguntaba por el estado de forma de su plantilla.

En cuanto al partido de Valladolid, Velasco mostró su alegría por los dos puntos aunque reconoció que el resultado final puede ser engañoso: «Es un equipo que estará luchando por estar ahí arriba. El resultado es engañoso porque a siete minutos del final vas de dos o de tres arriba, y luego al final Xoan (Ledo) para todo y nosotros metemos todo».

Por otro lado, Velasco se mostró contento con la inclusión de Álvaro Martínez en la lista de los Hispanos de Jordi Ribera para un doble amistoso contra Suecia. «Es el fruto del trabajo de mucho tiempo, no solo de los últimos meses. Pero sí que el hecho de que ahora defienda más y aparezca por el centro de la defensa y por el dos le convierten en un jugador más completo. Y eso habrá ayudado».