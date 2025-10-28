LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Álvaro Martínez anota uno de los seis goles marcados con el Dicorpebal. Raúl Fonseca
Balonmano | Liga Asobal

El Dicorpebal, al parón en su mejor momento

Cuarto en la Asobal ·

Los franjivino suman en Cangas su cuarto triunfo consecutivo antes de que los internacionales se unan a sus selecciones

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Martes, 28 de octubre 2025, 07:29

Comenta

El parón por selecciones despidió al Dicorpebal Logroño La Rioja en su mejor momento de forma, algo que el tiempo evaluará como positivo o negativo. ... El domingo, el conjunto riojano dejó en silencio a O Gatañal, que tiene su mérito. Con las cosas muy decididas desde el principio del segundo tiempo, el Frigoríficos de Morrazo maquilló el resultado (26-30) aprovechando que los riojanos habían quitado el pie del acelerador.

