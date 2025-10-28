El Dicorpebal, al parón en su mejor momento

El parón por selecciones despidió al Dicorpebal Logroño La Rioja en su mejor momento de forma, algo que el tiempo evaluará como positivo o negativo. ... El domingo, el conjunto riojano dejó en silencio a O Gatañal, que tiene su mérito. Con las cosas muy decididas desde el principio del segundo tiempo, el Frigoríficos de Morrazo maquilló el resultado (26-30) aprovechando que los riojanos habían quitado el pie del acelerador.

El conseguido en la costa de la ría de Vigo es el cuarto triunfo consecutivo de los hombres de Miguel Ángel Velasco, que después del partido se marchó hacia Hungría para unirse a la selección magiar. Le acompañó Andrej Pergel, que no jugó su mejor partido ante Cangas, lo que es más meritorio aún. Demuestra que este Ciudad de Logroño es un equipo, no individualidades.

Desde que el conjunto franjivino cayó en Cuenca (29-28), hace más de un mes, todo lo jugado se cuenta por victorias. En el camino quedaron el Horneo Eón Alicante (33-29), el Atlético Valladolid (27-34), el Villa de Aranda (42-30) y el Cangas. Cuatro claras victorias que no dejan duda del estado del equipo riojano. Una plantilla corta en efectivos pero que se ha unido y ha sabido salir de la adversidad que supuso encajar dos derrotas seguidas en lugares complicados como Torrelavega y Cuenca.

Los buenos equipos se construyen desde la portería y la dupla de esta campaña es de las mejores en mucho tiempo. Xoan Ledo está en el mejor momento de su carrera. Las veinte paradas en Cangas son una muestra de ello. Según datos de la Asobal, lleva 61 intervenciones, solo superado por Pedro Tonicher, del Cuenca. El de Lalín tiene una media del 33,52% de efectividad, superando incluso a la portería del Barça. Su compañero, Marcos Cancio, jugó dos encuentros, ante el Guadalajara y frente al Villa de Aranda, con 35 paradas en 110 lanzamientos (31,82% de media). Es decir, la mejor portería de la liga.

Para que los guardametas respondan de esa manera deben contar con la colaboración de una férrea defensa. Aitor García e Ivan Popovic juegan como si hubiesen compartido parcela toda una vida. Además, la aportación de Andrej Pergel y Josip Zaja, que ha ido de menos a más, le aportan entidad a la retaguardia franjivina.

Precisamente Álvaro Martínez es una de las sensaciones en esta inicio de liga. El pivote vallisoletano ha encontrado su sitio en el equipo franjivino y se ha convertido en el máximo anotador del Dicorpebal y cuarto de la Asobal con 41 tantos y una media de 5,86 por partido. Esto no ha pasado inadvertido para Jordi Ribera, ya que el gemelo se encuentra desde ayer con la selección española, que está en Suecia. En el país escandinavo jugarán dos amistosos en Linkoping (jueves, 18.10 h.) y Eskilstuna (sábado, 17.30 h.).