El Dicorpebal mantiene la enfermería vacía

El Dicorpebal está en su mejor momento de forma de la temporada. De eso no hay duda. El equipo riojano ocupa la segunda plaza ... de la Liga Asobal después de ganar los últimos seis partidos, algo de lo que solo puede presumir el Barcelona. Los franjivino perdieron por última vez el 26 de septiembre. Desde entonces, derrotaron al Alicante, Atlético Valladolid, Villa de Aranda, Cangas, Granollers y Bidasoa. La lucha por Europa es una realidad para los pupilos de Miguel Ángel Velasco.

Un conjunto, el franjivino, que desde este martes está preparando su próximo compromiso, mañana sábado 22, a las 20.30 horas en el Palacio de los Deportes.

Un Dicorpebal con una plantilla sumamente corta y que se está librando de la enfermería, salvo la lesión que sufrió Pancho Lombardi en Cuenca el 26 de octubre, y que le hizo perderse el partido ante el Granollers. Pero más allá de esa ausencia, el Ciudad de Logroño cuenta con una enfermería bastante aliviada de efectivos.

La semana pasada, Andrej Pergel, David Cadarso y Oriol Zarzuela estuvieron afectados por un virus. El primera línea y los extremos zurdos llegaron muy justos para el partido en Artaleku. Álvaro Preciado lleva un par de semanas con molestias en el tobillo, pero también pudo participar en la victoria franjivina ante el Bidasoa (28-32).

Esta semana, los riojanos llegarán al encuentro ante el Caserío Ciudad Real (mañana, 20.30 horas) en principio sin bajas más que las molestias habituales.