Álvaro Preciado, durante el partido contra el Alicante. Juan Marín

Balonmano | Liga Asobal

El Dicorpebal mantiene la enfermería vacía

Pese al virus que afectó a Pergel, Zarzuela y Cadarso y las molestias de Preciado en el tobillo, los franjivino llegan sin bajas al duelo de mañana

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Viernes, 21 de noviembre 2025, 11:16

Comenta

El Dicorpebal está en su mejor momento de forma de la temporada. De eso no hay duda. El equipo riojano ocupa la segunda plaza ... de la Liga Asobal después de ganar los últimos seis partidos, algo de lo que solo puede presumir el Barcelona. Los franjivino perdieron por última vez el 26 de septiembre. Desde entonces, derrotaron al Alicante, Atlético Valladolid, Villa de Aranda, Cangas, Granollers y Bidasoa. La lucha por Europa es una realidad para los pupilos de Miguel Ángel Velasco.

