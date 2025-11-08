Dicorpebal-Granollers: duelo de dinámicas en el Palacio

El presente del Dicorpebal Logroño La Rioja invita al optimismo. El club y el equipo danzan alegremente al mismo ritmo. La institución, que hace ... unas semanas presentaba a su patrocinador principal, acaba de oficializar las renovaciones de sus dos capitanes, Álvaro Preciado y Xoan Ledo, poco tiempo después de hacer pública la del entrenador, Miguel Ángel Velasco. Pero esa alegría se traslada también al parqué ya que el equipo franjivino se encuentra inmerso en una gran dinámica en la que suma cuatro victorias consecutivas.

Sin embargo, al conjunto riojano le llegan curvas. Visita este sábado (20.00 horas) el Palacio de los Deportes el Fraikin Granollers, equipo que ha ganado todos sus encuentros menos el que le midió con el Barcelona. Un expediente prácticamente inmaculado para un bloque que, al igual que el Ciudad de Logroño, ha tenido que armarse nuevamente tras la marcha de jugadores como el portero Roberto Rodríguez, Antonio García (retirado), Víctor Romero, Iván Montoya, Andrés Moyano, Oriol Rey, Biel Varena y Abrahao.

Los nuevos jugadores han encajado perfectamente al esquema que plantea Antonio Rama. Al equipo catalán arribaron Marcos Fis, una de las joyas con proyección, el exfranjivino Juan Palomino, Adrià Figueras, Guillermo Fischer, Bruno Reguart, Josep Armengol y el joven portero Luka Krivocapic.

«Ahora mismo el Granollers está en un nivel espectacular, con muchísimos jugadores en un gran estado de forma. Y con un juego muy parecido al de estos años, muy rápido, muy dinámico, con el que te llevan al límite en todos los aspectos», explicó Velasco. «Es un partido, aunque en casa, muy complicado», añadió. Es que los franjivino no pierden un partido en el Palacio desde el 17 de diciembre del 2024, cuando cayeron frente al Bidasoa por 29-31.

Ambas dinámicas se encontrarán en el parqué del Palacio en un choque que evaluará cómo están ambos equipos después del primer parón por selecciones. El Dicorpebal no podrá contar con Pancho Lombardi, lesionado en Cangas hace dos semanas. Su lugar en la convocatoria lo utilizará presumiblemente el canterano Jon Sastre. El reemplazo natural del extremo argentino es Luis Juárez, aunque Velasco podría utilizar alguna otra variante como el doble pivote en los seis metros.

El Granollers es un equipo con transiciones muy rápidas gracias a su defensa, con Guillermo Fischer y Palomino en el centro de la retaguardia. En posicional, los vallesanos cuentan con jugadores desequilibrantes en el uno a uno, además de buenos lanzadores desde el exterior, con un pivote muy móvil como el exinternacional Adrià Figueras. «Es un equipo muy dinámico, que va muy suelto, que hacen un buen balonmano y es difícil de defenderlos», apuntó Velasco.

El entrenador consideró que la clave del encuentro ante el equipo catalán será saber «atacar bien, no perder balones tontos y no darles facilidades de que metan goles fáciles».