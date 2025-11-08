LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Miguel Ángel Velasco dirige una sesión de entrenamiento esta semana en el Palacio de los Deportes. Justo Rodríguez
Balonmano | Liga Asobal

Dicorpebal-Granollers: duelo de dinámicas en el Palacio

El bloque logroñés recibe este sábado en el Palacio a los catalanes, que se han convertido en el equipo más en forma de la liga después del Barça

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:27

Comenta

El presente del Dicorpebal Logroño La Rioja invita al optimismo. El club y el equipo danzan alegremente al mismo ritmo. La institución, que hace ... unas semanas presentaba a su patrocinador principal, acaba de oficializar las renovaciones de sus dos capitanes, Álvaro Preciado y Xoan Ledo, poco tiempo después de hacer pública la del entrenador, Miguel Ángel Velasco. Pero esa alegría se traslada también al parqué ya que el equipo franjivino se encuentra inmerso en una gran dinámica en la que suma cuatro victorias consecutivas.

