El Dicorpebal hace los deberes y siestea

El fin de semana va a ser plácido para el Dicorpebal Logroño. No pudo terminar mejor el viernes. Por la mañana, la entidad anunció un ... nuevo patrocinador principal. Y por la tarde, los de Velasco abrieron las cuarta jornada de la Liga Asobal con un plácido triunfo ante el Eón Alicante (33-29). La plantilla va cogiendo hechuras de equipo y lo que se adivina en un futuro cercano tiene muy buena pinta. Ayer Pestic se sumó a la fiesta con debut y dos goles.

La salida de los dos equipos al Palacio fue tímida, con errores en ataque mientras se ajustaban las defensas. El Dicorpebal Logroño fue entrando en partido desde los siete metros, con un infalible David Cadarso. Dos seguidos (2-1).

En la tarea defensiva destacó por encima del resto Aitor García. El navarro fue el jefe del centro de la defensa en el 6-0, primero compartiendo labor con Pergel, más tarde con Miguel Martínez y al final de la primera parte con Popovic. Sobresaliente.

No menos inspirado estuvo el portero Xoan Ledo que cerró la primera mitad con seis paradas y contribuyó a que los de Velasco se fueran al descanso con tres goles de renta (17-14) aunque llegaron a tener cinco. Los visitantes aprovecharon la única exclusión de la primera mitad, a Popovic, para limar la renta.

Dicorpebal 33 - 29 Eón Alicante

Ya a los doce minutos Fernando Latorre tuvo que parar el partido para llamar al orden a los suyos porque veía que el partido se le ponía cuesta arriba. Destacó en el equipo alicantino la frescura de Torrico en el centro, con algún gol de bella factura.

Velasco aprovechó la renta de la primera mitad (13-9) para dar los primeros minutos con el equipo a Pestic, que respondió anotando su primer tanto como franjivino.

A pesar de la superioridad demostrada en la primera parte, todavía no había nada ganado. Velasco era consciente y no permitió que los suyos se relajasen.

Las piernas de los franjivino en defensa se movían rápidas. Solidez en el centro y buenas salidas a los impares que impidieron la circulación fluida de balón de los de Latorre. De nuevo Aitor García con galones de jefe.

Y con este panorama el partido se fue rompiendo sin que el Eón Alicante pudiera impedirlo. Torrico siguió siendo el mejor de los visitantes, bien secundado por Parker y Javi Rodríguez.

En el ataque local destacaron los hermanos Martínez. Por separado, desde el lateral derecho y el pivote, y juntos con una buena asistencia, los de Valladolid firmaron un buen encuentro.

El Ciudad de Logroño llevó el electrónico a una diferencia de siete goles (32-25) a falta de cinco minutos y se dejó llevar mientras los visitantes maquillaban el marcador. A pesar del cambio de defensa de Latorre que intentó presionar a la primera línea local sin éxito.

Ledo firmó un gran partido y fue el protagonista de la acción más aplaudida del partido. El portero de Lalín detuvo un lanzamiento exterior de Parker y el rechace la cayó a Montoya, solo en seis metros. Ledo sacó una mano providencial para despejar el balón que fue a parar a manos de Torrico que lo intentó desde lejos. De nuevo Ledo. Tres paradas consecutivas en la misma acción. Gritos de «Ledo selección» y el Palacio de los Deportes de Logroño puesto en pie aplaudiendo al gallego.

Al final, cómoda victoria de los riojanos que trabajarán una semana sin presión antes de ir a Valladolid el domingo 12 (17.00 horas).