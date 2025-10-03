LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hamás acepta el plan de paz de Trump
Álvaro Martínez lanza desde el pivote. Juan Marín
Balonmano | Liga Asobal

El Dicorpebal hace los deberes y siestea

La solidez defensiva liderada por Aitor García y la aportación de Ledo deciden un partido en el que los riojanos estrenaron patrocinador

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Viernes, 3 de octubre 2025, 21:26

Comenta

El fin de semana va a ser plácido para el Dicorpebal Logroño. No pudo terminar mejor el viernes. Por la mañana, la entidad anunció un ... nuevo patrocinador principal. Y por la tarde, los de Velasco abrieron las cuarta jornada de la Liga Asobal con un plácido triunfo ante el Eón Alicante (33-29). La plantilla va cogiendo hechuras de equipo y lo que se adivina en un futuro cercano tiene muy buena pinta. Ayer Pestic se sumó a la fiesta con debut y dos goles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una persecución de película en Cascajos termina con un menor detenido
  2. 2

    Anguiano, un pueblo con mujeres al mando
  3. 3 El Ayuntamiento se lía (y la lía) al autorizar una fiesta en La Ribera con el nombre de «novatadas»
  4. 4

    El chorizo riojano que le gusta a Arguiñano
  5. 5

    El «hartazgo» de los médicos riojanos: «Exigimos dignidad»
  6. 6

    Solicitan la recusación de la jueza del caso contra la orden de caza del lobo en La Rioja
  7. 7 El Ayuntamiento de Fuenmayor y la Guardia Civil desmienten un bulo sobre un hombre que «hace fotos y vídeos a los niños»
  8. 8

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  9. 9 Catorce bodegas invertirán en La Rioja 10,7 millones en los próximos dos años
  10. 10 El Ciudad de Logroño tiene patrocinador principal: Dicorpebal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Dicorpebal hace los deberes y siestea

El Dicorpebal hace los deberes y siestea