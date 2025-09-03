LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Luismi Ascorbe, técnico del Grafometal, se lamenta durante un partido. Justo Rodríguez
Balonmano | Liga Guerreras

Dolorosa derrota de un pobre Grafometal ante Rocasa

Las riojanas no estuvieron bien en la primera parte y en la segunda colapsaron, sumando 17 minutos sin anotar un gol

Eloy Madorrán

Eloy Madorrán

Logroño

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:24

Dolorosa derrota la encajada por el Grafometal este miércoles en su visita a la cancha del Rocasa (30-17). Más allá de la diferencia entre ... las dos plantillas y que las riojanas viajaban en proceso de recuperación de un virus, la imagen ofrecida en algunos pasajes de la segunda parte fue impropia de un equipo de esta categoría. Tiene mucho que reflexionar el equipo.

