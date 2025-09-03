Dolorosa derrota de un pobre Grafometal ante Rocasa
Las riojanas no estuvieron bien en la primera parte y en la segunda colapsaron, sumando 17 minutos sin anotar un gol
Logroño
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:24
Dolorosa derrota la encajada por el Grafometal este miércoles en su visita a la cancha del Rocasa (30-17). Más allá de la diferencia entre ... las dos plantillas y que las riojanas viajaban en proceso de recuperación de un virus, la imagen ofrecida en algunos pasajes de la segunda parte fue impropia de un equipo de esta categoría. Tiene mucho que reflexionar el equipo.
Rocasa
Silvia, Linnea (4), Almudena (2), Martina (1), Alison, Larissa (3), Lourdes, María (3), Maja (1), Inés, Michaella (1), Zaldua (3), Yassira (1), Ana (1), González (7) y Eider (3).
30
-
17
Grafometal
Geandra, Chumillas (1), Lorena (1), Blanca, Fernanda (2), Milagros (1), Rivadeneira (2), Maitane, Sanmartín, June, Mina (5), Liza (1), Karia (1) y Loscos (3).
-
Parciales: 3-0, 5-3, 7-4, 10-5, 13-8, 17-11 (descanso), 19-12, 24-13, 26-13, 27-13, 30-15 y 30-17 (final).
-
Árbitros: Espino y Sánchez. Excluyeron a las locales Almudena (2), Zaldua y Eider, y a las riojanas June y Mina.
Mala primera parte del Grafometal que regaló demasiado como para intentar ganar a un rival de la entidad del Rocasa. La puesta en escena de las de Ascorbe fue pobre (4-0) y a partir de ese momento la primera parte fue un quiero y no puedo. Momentos de destellos, más individuales que colectivos (cinco goles de Mina), pero muchos errores en pases y en lanzamientos claros.Ni siquiera las cuatro exclusiones de las locales antes del descanso incentivaron a las riojanas que se marcharon al descanso perdiendo por seis goles (17-11).
En la segunda parte las riojanas colapsaron y volvieron a repetir lo sucedido en el primer partido de liga en el Palacio: preocupante sequía goleadora. En el minuto 36 Mina lograba el 21-13 con un gran tiro de lejos a la escuadra. Ytuvieron que pasar ¡¡17 minutos!! para volver a anotar un gol del Grafometal (Karia, 29-14).
Ni los cambios en la portería entre Gea y Maitane, ni las variaciones de jugadoras introducidas por Ascorbe, ni los dos tiempos muertos solicitados sirvieron para mucho. Y eso que un parcial final de 0-3 maquilló el marcador final.
«Este equipo tiene mucho margen de mejora» decía Ascorbe en la previa. Y es cierto, pero situaciones como la de este miércoles no se pueden repetir. Cada jugadora tendrá que hacer examen de conciencia y repasar cómo fue su actuación. El Grafometal necesita la primera victoria como el comer.
