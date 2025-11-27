La Copa de España, nueva meta del Dicorpebal en diciembre

Europa es el gran objetivo del Dicorpebal para esta temporada. Y mucho más cuando el conjunto franjivino está en un gran momento de forma después ... de sumar su séptima victoria consecutiva ante el Caserío Ciudad Real en una liga que comenzó con algunas dudas. Una victoria, la de sábado, que le sirvió al cuadro que dirige Miguel Ángel Velasco para mantener la segunda plaza liguera una semana más.

Más allá del billete europeo por el que quiere luchar, hay otro premio al que opta el Ciudad de Logroño antes de estas próximas Navidades. Se trata de la Copa de España, la antigua Copa Asobal, que se disputará en el mes de febrero en una sede aún por decidir. Se trata de una competición que reúne a los cuatro mejores equipos de la primera vuelta, aunque pueden llegar a ser los primeros tres si el organizador juega en la liga.

En la primera edición, celebrada en Irún, el equipo riojano cayó en la final ante el Barça por 31-28 después de dejar en el camino al Bidasoa en la semifinal. El año pasado, la Copa de España se jugó en Lanzarote y el Barça superó al Torrelavega por 37-34 en la final.

El calendario franjivino es complicado, aunque sus rivales directos no lo tienen fácil tampoco. Visitan los logroñeses, que están con algunos jugadores tocados (Lombardi, Popovic, Preciado, Zaja), al Puente Genil este próximo domingo. Luego, el Dicorpebal recibe en el Palacio (6 de diciembre) al Ademar, una semana antes de visitar Nava de la Asunción. El Huesca, en casa, y el Barça, en el Palau, son los últimos compromisos de los de Velasco para esta primera vuelta.

El Torrelavega, tercero en Liga a un punto del Logroño, juega contra los mismos equipos salvo el Puente Genil. En su lugar, cierran el año con una visita al Guadalajara.

El Bidasoa, a tres puntos del Dicorpebal recibe al Atlético Valladolid, visitan al Villa de Aranda, se miden al Cangas, al Granollers y al Cuenca. El conjunto pucelano, con los mismos puntos que los guipuzcoanos se cruzan al Caserío, Puente Genil, Ademar y Nava mientras que el Granollers, que ocupa la sexta plaza con cuatro puntos menos, recibe al Villa de Aranda, viaja a Cangas y a Cuenca, se enfrenta al Bidasoa en tierras vallesanas y cierra la primera vuelta en Ciudad Real.