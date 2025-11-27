LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Martí Soler anota un gol en la final de la Copa de España 2023/24. J. L. Recio
Balonmano | Liga Asobal

La Copa de España, nueva meta del Dicorpebal en diciembre

Los riojanos necesitan finalizar la primera vuelta entre los cuatro mejores equipos para disputar el certamen en la primera semana de febrero

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:04

Comenta

Europa es el gran objetivo del Dicorpebal para esta temporada. Y mucho más cuando el conjunto franjivino está en un gran momento de forma después ... de sumar su séptima victoria consecutiva ante el Caserío Ciudad Real en una liga que comenzó con algunas dudas. Una victoria, la de sábado, que le sirvió al cuadro que dirige Miguel Ángel Velasco para mantener la segunda plaza liguera una semana más.

