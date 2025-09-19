El Ciudad de Logroño visita un 'infierno' que no le quema tanto

El sabor de la victoria dura poco. Después de haber conseguido la primera victoria del curso en el Palacio ante el Guadalajara, el Ciudad de Logroño ... empezó a trabajar el lunes de esta semana en el próximo duelo ante el Torrelavega, en un Vicente Trueba que se convierte en un infierno cada vez que juega el conjunto naranja. La cita es el domingo, a las 19.00 horas.

Pero lejos de pasarlo mal en el pabellón cántabro, el conjunto franjivino suele sacar muy buenos resultados de sus visitas a Torrelavega: ha ganado los últimos tres encuentros disputados allí, el último -el curso pasado- por goleada (28-41).

Desde que el Bathco ascendió a la Liga Asobal en la temporada 2021/22, el BM Logroño solo ha perdido una vez en el Vicente Trueba. Fue precisamente el primer encuentro disputado aquella temporada, en la que el conjunto cántabro ganó por 34-32.

En la siguiente campaña, año en el que el Torrelavega asaltó el Palacio de los Deportes (34-35) con el protagonismo de Adrián Fernández que anotó una docena de goles, los de Miguel Ángel Velasco vencieron al conjunto naranja por 24-26.

En la 2023/24 el conjunto riojano se llevó ambos encuentros, el primero en el Palacio de los Deportes (33-26) y el segundo en territorio cántabro por 27-31, un encuentro que se recordará por el rifirrafe generado al final del encuentro que tuvo a Josip Zaja, Rolando Uríos y al entrenador local Álex Mozas, hoy en Bidasoa, como protagonistas.

Es decir, el historial juega a favor de los franjivino, que sin embargo, acudirán al Vicente Trueba con todas las precauciones ya que el equipo naranja es uno de los aspirantes a la segunda plaza. El año pasado, en un final apretadísimo, los de Jacobo Cuétara acabaron terceros clasificándose a Europa. Pero la aventura europea les ha durado poco ya que fueron eliminados por el Elverum noruego en el doble enfrentamiento disputado a principios de septiembre.

Para este encuentro, Velasco podrá contar con todos sus jugadores y esta semana ha intentado pulir los errores cometidos ante el Guadalajara, sobre todo en el aspecto defensivo, tanto a nivel individual como colectivo. Algo recurrente las temporadas en las que hay un recambio importante de jugadores que no acaban de hacerse con la táctica de la retaguardia. «Todavía estamos un poco verdes, tenemos que corregir cosas, algo normal en el inicio de temporada», comentó el míster.

La del Vicente Trueba no es la única salida complicada ya que en una semana el Ciudad de Logroño visitará Cuenca, un lugar donde generalmente lo pasa mal.