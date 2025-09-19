LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Los jugadores del Ciudad de Logroño celebran el triunfo conseguido la temporada pasada. Luis Palomeque
Balonmano | Liga Asobal

El Ciudad de Logroño visita un 'infierno' que no le quema tanto

Los riojanos se miden el domingo a uno de los aspirantes a la segunda plaza, el Torrelavega, donde han ganado en sus últimas tres visitas

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:46

El sabor de la victoria dura poco. Después de haber conseguido la primera victoria del curso en el Palacio ante el Guadalajara, el Ciudad de Logroño ... empezó a trabajar el lunes de esta semana en el próximo duelo ante el Torrelavega, en un Vicente Trueba que se convierte en un infierno cada vez que juega el conjunto naranja. La cita es el domingo, a las 19.00 horas.

