El Logroño vence al Burgos en su última prueba

El Ciudad de Logroño finalizó su ronda de amistosos con una amplia victoria sobre el UBU Burgos por 26-36 antes del inicio de ... la Liga Asobal, previsto para el 13 de septiembre en el Palacio de los Deportes (17.15 horas) ante el Guadalajara. Este viernes, el conjunto franjivino pudo lavar su imagen después del último encuentro disputado en el Troneo de Eguía cuando cayó ante el Rennes.

Santamaría, Forns, Villanueva, Furtado (4), Nassim (1), Espinosa (2), Gómez (2), González, Moreira (3), Jaime Fernández (2), Marcos García (1), Martins (1), Estebanez (1), Sánchez (3) y Pedroarena (3). BURGOS 26 - CIUDAD DE LOGROÑO 36 Ledo (1), Cancio, Juárez, Lombardi (3), Preciado (2), Zarzuela (2), Galán (2), Aitor García (3), Zaja (2), A. Martínez (9), M. Martínez (1), Pergel (2), Cadarso (4) y Popovic

El conjunto dirigido por Miguel Velasco se sacudió los males del los encuentros ante los equipos franceses y desde el principio mostró intensidad defensiva, algo que ayudó a Xoan Ledo, que se convirtió en un muro en la primera mitad. En esos primeros minutos, los locales estuvieron casi diez minutos sin marcar, mientras que los riojanos abrían un hueco de cuatro goles (2-6).

Las diferencias se fueron ampliando en esa primera mitad, sobre todo a la hora de los recambios, en los que el Ciudad de Logroño mostró tener mucho más fondo de banquillo que el Burgos, equipo construido para intentar por tercera vez consecutiva el ascenso a la Liga Asobal. Para el descanso, la renta para los riojanos era de siete goles (11-18).

Lejos de relajarse, en la segunda parte el conjunto dirigido por Miguel Velasco amplió su renta, aprovechando la buena gestión del banquillo. Eso sí, el técnico segoviano no obvió de que se trataba de un encuentro amistoso cuyo objetivo es probar cosas y en algunos pasajes de esa segunda mitad jugó en ataque siete contra seis. Para el minuto 40 de encuentro, el Ciudad de Logroño prácticamente había sentenciado (14-27).

No bajó el ritmo anotados el equipo logroñés, que tuvo en el pivote Álvaro Martínez a su máximo artillero. El pucelano vio puerta nueve veces.

La única nota negativa en El Plantío fue la torcedura de tobillo de Ivan Popovic, que a partir de ese momento dejó de jugar. Al final, el bloque franjivino ganó por 26-36 y a partir de ahora se centrará en trabajar de cara al inicio de liga.