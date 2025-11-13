El Ciudad de Logroño presume de cantera

El debut de Jon Sastre (17 de abril del 2008) con la camiseta del Dicorpebal ante el Granollers no pudo ser mejor. Este chaval -Juvenil ... de segundo año-, en su primera jugada después de saltar al campo, en inferioridad, salió al impar, robó un balón y cruzó toda la pista para marcar. Un trayecto que se le hizo eterno al canterano franjivino que fue convocado por primera vez por la lesión de Pancho Lombardi.

«Es una experiencia muy diferente, algo nuevo, con mucha gente en la grada y ante un pedazo de equipo como el Granollers», señala el primera línea riojano reconvertido en extremo para jugar en el primer equipo. «Vi que estábamos en inferioridad, suponía que había que jugársela. Vi la oportunidad y salí a por el balón», explica sobre la jugada del gol. Durante ese recorrido, Jon Sastre solo penaba en que no se le escape el balón, en botarlo bien y estar lo más tranquilo posible: «Cuando salté y tiré, fue un subidón», resume.

En el momento de saltar, sintió un silencio «increíble». Cuando el balón superó a Krivokapic solo escuchó ruido. «Una alegría increíble», sostiene.

Para su entrenador, Miguel Velasco, Jon hizo más de lo que se esperaba de él. «Lo hizo bien, robó un balón y marcó al contraataque. Además cogió un rebote muy importante y se tiró a por el balón. El debut soñado para cualquier chaval con 17 años», señala el segoviano, que tanto Sastre como otros canteranos como Martín Gutiérrez o Jaime González están trabajando muy bien con el equipo y dando calidad a los entrenamientos.