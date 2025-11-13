LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jon Sastre lanza a portería en un entrenamiento. Justo Rodríguez
Balonmano | Liga Asobal

El Ciudad de Logroño presume de cantera

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Jueves, 13 de noviembre 2025, 07:44

Comenta

El debut de Jon Sastre (17 de abril del 2008) con la camiseta del Dicorpebal ante el Granollers no pudo ser mejor. Este chaval -Juvenil ... de segundo año-, en su primera jugada después de saltar al campo, en inferioridad, salió al impar, robó un balón y cruzó toda la pista para marcar. Un trayecto que se le hizo eterno al canterano franjivino que fue convocado por primera vez por la lesión de Pancho Lombardi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las familias se enfrentan a multas de hasta 50.000 euros si no evalúan los riesgos de sus empleadas del hogar
  2. 2 Graciela Palacios, nueva enóloga de Marqués de Vargas
  3. 3

    El niño que dejó el baloncesto y el fútbol para ganar chapelas
  4. 4 Investigado por colocar trampas de caza ilegales en una zona protegida de Albelda
  5. 5

    En el nombre del padre
  6. 6 La muralla del siglo XIX ya aparece en las excavaciones frente a la Comandancia
  7. 7

    La Federación Riojana de Fútbol detecta «indicios más que preocupantes» en las cuentas
  8. 8

    Los huevos se encarecen en el último mes y la docena ya cuesta un euro más que hace un año
  9. 9 Quejas por la demora en Oftalmología, en el Teléfono del Lector de hoy
  10. 10 «Me llamó mi hijo para avisarme de que había ganado, estoy sorprendido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ciudad de Logroño presume de cantera

El Ciudad de Logroño presume de cantera