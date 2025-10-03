LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El Dicorpebal Logroño La Rioja posa con su nuevo patrocinio en la camiseta. Ciudad de Logroño
Balonmano | Liga Asobal

El Ciudad de Logroño tiene patrocinador principal: Dicorpebal

La empresa dedicada al procesado de productos cárnicos acompañará al equipo franjivino las dos próximas temporadas

Martín Schmitt
Eloy Madorrán

Martín Schmitt y Eloy Madorrán

Logroño

Viernes, 3 de octubre 2025, 10:15

Comenta

El Ciudad de Logroño se llamará desde esta tarde Dicorpebal. Así lo ha anunciado el club en sus redes sociales, en las que recuerda que ... tras ocho años la entidad franjivina ha encontrado un patrocinador. Su último patrocinador, la empresa de dietas Naturhouse, dejó el equipo huérfano de espónsor en el verano del 2017 tras una década de relación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

