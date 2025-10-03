El Ciudad de Logroño tiene patrocinador principal: Dicorpebal

El Ciudad de Logroño se llamará desde esta tarde Dicorpebal. Así lo ha anunciado el club en sus redes sociales, en las que recuerda que ... tras ocho años la entidad franjivina ha encontrado un patrocinador. Su último patrocinador, la empresa de dietas Naturhouse, dejó el equipo huérfano de espónsor en el verano del 2017 tras una década de relación.

Desde entonces, el conjunto franjivino ha carecido de un ingreso importantísimo para un club de estas características. «Tras ocho años desde que Naturhouse decidiese apearse del patrocinio del principal equipo de balonmano de La Rioja, los franjivinos han conseguido lo que parecía un imposible en los últimos tiempos: encontrar un espónsor principal», explican desde el club, donde se respiran nuevos aires desde hace unas semanas.

«La empresa Dicorpebal, con sede en Madrid pero bajo el mando de la riojana Olga Pérez, suscribe con el conjunto capitalino un convenio que aporta estabilidad a un proyecto ya de por sí ambicioso», apuntan desde la entidad franjivina, que hace hincapié en que el partido de esta tarde en el Palacio de los Deportes ante el Horneo EÓN Alicante por la 4ª jornada de la Liga NEXUS ENERGÍA Asobal, los de Miguel Velasco ya jugarán con el que será su nuevo 'naming' para, al menos, las próximas dos temporadas: Dicorpebal Logroño La Rioja. Se trata de una empresa que se dedica al procesado de productos cárnicos, entre otras cosas

El conjunto riojano anuncia además que la próxima semana (el jueves 9, a las 12.00, Palacio de los Deportes) se realizará una rueda de prensa donde se anunciarán los pormenores de este convenio con las partes implicadas.

El Ciudad de Logroño nació en el 2003. En el verano del 2005, con el equipo en División de Honor B, la bodega Darien fue el primer patrocinador importante. Este convenio con la bodega duró dos años, el segundo en Liga Asobal. En el 2007 se cayó este patrocinio y llegó Naturhouse de la mano del riojano Félix Revuelta y el balonmano riojano vivió sus mejores momentos, tuteando a los mejores equipos de España y del Mundo. De hecho, bajo esa denominación llegó a jugar cuatro temporadas en Champions League ante equipos como PSG, Veszprem, Kiel, Flensburg, Hamburgo, Montpellier, Nantes, Aalborg, etcétera.

Diez años después, la empresa de productos dietéticos se marchó y el Ciudad de Logroño compitió durante ocho largas temporadas sin un patrocinador principal. Ahora Dicorpebal acompañará a los franjivino por los campos de toda España.