El Ciudad de Logroño se mide al Nava en el segundo amistoso de verano

El Ciudad de Logroño vuelve a examinarse esta tarde. Después del buen debut veraniego ante el campeón japonés, el Toyoda Gosei Blue Falcons, al que derrotó por 33-30, el equipo franjivino vuelve a probarse, esta vez ante un rival de la Liga Asobal, el Viveros Herol Nava que dirige Álvaro Senovilla. El encuentro se disputará en el pabellón Guerreros Naveros a partir de las 20.00 horas.

El partido ante los nipones atrajo a una gran cantidad de espectadores y el juego de los hombres de Miguel Velasco despertó ilusión. Entre otras cosas por el buen papel de los nuevos fichajes, como Unai Galán, un joven navarro que venía de jugar en Primera Nacional. El primera línea anotó cuatro goles y defendió con mucha intensidad durante el encuentro ante el campeón asiático. También gustó el partido de Ivan Popovic, que llegaba a Logroño después de estar casi un año en el dique seco por la rotura del tendón de Aquiles.

Marcos Cancio, que comenzó el partido frente a los Blue Falcons, se despidió con cinco paradas después de veinte minutos en pista mientras que su excompañero en el Anaitasuna, Aitor García, jugó un buen encuentro, tanto en ataque como en defensa. El otro pivote, Álvaro Martínez, también mostró cosas muy buenas defendiendo en el centro y atacando con doble pivote cuando Panchito Lombardi, el único extremo izquierdo natural, tuvo que descansar. El argentino fue una de las figuras anotando ocho goles y haciendo gala de su velocidad. Y Miguel Martínez, en el lateral derecho, tampoco defraudó.

El Nava ha fichado al portero brasileño Mateus Cristian, que compartirá puesto con Asaph Ching y Dzmitry Patotsky después de estar lesionado todo el año pasado. Brais González, Lilian Pasquet, Davide Pugliese, Josu Arzoz, Edu Reig y David Roca ocupará lel lateral derecho.

