LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Cadarso, en el partido ante el Toyoda Gosei Blue Falcons, Sonia Tercero
Balonmano

El Ciudad de Logroño se mide al Nava en el segundo amistoso de verano

El encuentro se disputará en el pabellón Guerreros Naveros a partir de las 20.00 horas

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Jueves, 14 de agosto 2025, 07:51

El Ciudad de Logroño vuelve a examinarse esta tarde. Después del buen debut veraniego ante el campeón japonés, el Toyoda Gosei Blue Falcons, al que derrotó por 33-30, el equipo franjivino vuelve a probarse, esta vez ante un rival de la Liga Asobal, el Viveros Herol Nava que dirige Álvaro Senovilla. El encuentro se disputará en el pabellón Guerreros Naveros a partir de las 20.00 horas.

El partido ante los nipones atrajo a una gran cantidad de espectadores y el juego de los hombres de Miguel Velasco despertó ilusión. Entre otras cosas por el buen papel de los nuevos fichajes, como Unai Galán, un joven navarro que venía de jugar en Primera Nacional. El primera línea anotó cuatro goles y defendió con mucha intensidad durante el encuentro ante el campeón asiático. También gustó el partido de Ivan Popovic, que llegaba a Logroño después de estar casi un año en el dique seco por la rotura del tendón de Aquiles.

Marcos Cancio, que comenzó el partido frente a los Blue Falcons, se despidió con cinco paradas después de veinte minutos en pista mientras que su excompañero en el Anaitasuna, Aitor García, jugó un buen encuentro, tanto en ataque como en defensa. El otro pivote, Álvaro Martínez, también mostró cosas muy buenas defendiendo en el centro y atacando con doble pivote cuando Panchito Lombardi, el único extremo izquierdo natural, tuvo que descansar. El argentino fue una de las figuras anotando ocho goles y haciendo gala de su velocidad. Y Miguel Martínez, en el lateral derecho, tampoco defraudó.

El Nava ha fichado al portero brasileño Mateus Cristian, que compartirá puesto con Asaph Ching y Dzmitry Patotsky después de estar lesionado todo el año pasado. Brais González, Lilian Pasquet, Davide Pugliese, Josu Arzoz, Edu Reig y David Roca ocupará lel lateral derecho.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mancha en medio de la piscina
  2. 2

    «Sacamos los tractores y decidimos no parar»
  3. 3 La Guardia Civil intercepta en Rincón 430 kilos de caracoles destinados a la venta ilegal
  4. 4 La empresa Tragsatec instalará a 44 trabajadores en la primera planta del colegio San Bernabé
  5. 5 Cuatro detenidos en Estella por dar una paliza a un conductor
  6. 6

    «En vez de marcharse de la zona, la gente venía a verlo»
  7. 7 Los Bomberos rescatan a un hombre y a su perro del túnel de un canal de Alesanco
  8. 8 El abrazo de Froilán que enciende todos los titulares
  9. 9 Controlados durante la noche todos los incendios que quedaban activos en La Rioja
  10. 10

    Dónde dejar las maletas para un turismo sin peso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Ciudad de Logroño se mide al Nava en el segundo amistoso de verano

El Ciudad de Logroño se mide al Nava en el segundo amistoso de verano