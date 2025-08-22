El Ciudad de Logroño y el Limoges abren hoy la trigésima edición del Torneo de Eguía

Avanza la pretemporada para el Ciudad de Logroño, que esta tarde afronta el tercer partido amistoso de preparación. Aunque el de hoy, a ... las 18.00 horas, es un poco especial al tratarse de un torneo oficial. Y es que los franjivino no faltan a su cita con el Torneo de Eguía, en la conocida barriada de San Sebastián, en su trigésima edición.

El equipo que dirige Miguel Ángel Velasco se mide esta tarde al Limoges francés, un conjunto al que no se puede comparar por presupuesto, y en el que juega el lateral izquierdo español Arnau García.

Los franjivino disfrutaron de unos días de fiesta y el martes regresaron al trabajo para preparar la doble cita de Eguía. En función del resultado de hoy, los de Velasco jugarán mañana de nuevo, a las 17.30 horas o a las 19.30 horas. Para la cita de hoy Miguel Ángel Velasco cuenta con todos sus jugadores disponibles a falta de la llegada del primera línea bosnio Nemanya Pestic.

En el otro partido de este viernes en Eguía se enfrentan el local Bidasoa Irún contra el Cesson Rennes Metropole francés.

Velasco ha podido trabajar bien durante la pretemporada con un equipo con muchas caras nuevas, que precisa de un periodo de adaptación antes de alcanzar su máximo nivel. En el primer amistoso de la pretemporada los franjivino se impusieron al Toyoda Gosei Blue Falcon (33-30), en el único amistoso que se jugará en el Palacio.

Días después, los franjivino perdieron en su visita a Nava (37-35. El último amistoso del verano será en casa del Burgos, equipo que lucha por subir a la Asobal.