El Ciudad de Logroño asalta Artaleku

Victoria, una más en esta espectacular segunda vuelta del Ciudad de Logroño. Un triunfo, además, contra un rival directo como el Bidasoa en el mismísimo ... Artaleku por la mínima (29-30) con un gol de Andrej Pergel a falta de cinco segundos. Una victoria que le mete de lleno en la lucha por las plazas europeas a falta de un encuentro en un choque en el que hubo de todo. Porque el conjunto de Velasco dominó durante 35 minutos hasta que sufrió dos dobles exclusiones que metieron al Bidasoa en el encuentro. Pero los riojanos supieron salir del atolladero y sacar adelante, con las escasas fuerzas que le quedaban, un partido espectacular.

Todo comenzó con un primer tiempo casi perfecto del equipo franjivino. Y el 'casi' es por los once goles recibidos, pero la verdad es que la defensa salió con una intensidad altísima, anulando muchos de los ataques irundarras. Y cuando los jugadores del conjunto vasco lograban lanzar allí estaba Xoan Ledo en otro partido para enmarcar. En esa primera parte, el de Lalín tocó cuero diez veces.

En esa dinámica, al equipo riojano le bastaba atacar con cierto criterio, cuando no corría al contraataque. Con Álvaro Preciado como maestro de ceremonias, el equipo comenzó a abrir una brecha de dos y tres goles. Y eso que David Cadarso no tenía su día desde la línea de siete metros. Pero el equipo funcionaba a la perfección, con pocos errores no forzados y jugando con fluidez.

Después de una réplica de Xavi Tuà que estableció el 5-8, Álex Mozas detuvo el reloj antes del primer cuarto de hora. Mejoró el Bidasoa después del tiempo muerto y recortó distancias, pero la defensa riojana volvió a activarse y gracias a las paradas de Ledo y a los goles de Ponciano, Javi García, Zarzuela y Pergel, la diferencia se disparó a los seis goles (8-14, minuto 24), lo que obligó a Mozas a parar el juego nuevamente.

Las sensaciones eran muy positivas para el Ciudad de Logroño, que pese a que el Bidasoa mejoró su faceta goleadora continuó haciendo daño con su ataque. De esta manera se llegó al descanso con una ventaja de cinco goles (11-16). Sin embargo, el equipo de Miguel Ángel Velasco era consciente de que todavía no había absolutamente nada sentenciado.

Tras el paso por vestuarios el Ciudad de Logroño sufrió lo que no está escrito: Rivero y Preciado se marcharon excluidos prácticamente al mismo tiempo y el Bidasoa se metió en el partido. En el 39 fueron Uríos y El Korchi los excluidos lo que aprovecharon los guipuzcoanos a ponerse arriba en el marcador (21-20) con un gol del exfranjivino Dariel García.

Estas discutidas decisiones arbitrales volvieron a activar al Ciudad de Logroño, que se serenó en ataque y tomó nuevamente las riendas del encuentro gracias a Javi García (22-24). El encuentro se tornó en un ida y vuelta y Ledo continuó con lo suyo bajo palos y el equipo riojano abrió una renta de dos y tres goles.

Se llegó a los instantes finales con el choque abierto. Pudo sentenciar el bloque logroñés pero Pergel chocó dos veces con Leo Maciel. A falta de 25 segundos, Cavero empataba. Tiempo muerto de Velasco, gol de Pergel y El Korchi frena el último disparo local para gritar victoria.