«Cada uno está sacando su mejor versión y así es más fácil conseguir victorias»

Ismael El Korchi (Alcalá de Hernares, 19-3-2001) acaba de cumplir los 24 años y en el mundo del balonmano se muestra cada vez ... más maduro. Jugador de carácter y de contrastes, ha escuchado ovaciones y algunos pitos, y muchos de los equipos rivales van a buscarle durante los partidos. Pero este central que el año que viene jugará bajo las órdenes de Jota González ya no reacciona a las agresiones porque sabe que si se dedica a jugar lo agradece el Ciudad de Logroño, que lleva sumados 13 de los últimos 16 puntos en juego.

- ¿Qué le pasaba a este equipo que antes no funcionaba?

- Lo que más se está notando es el cambio de actitud, de estar todos a una. Si alguien tiene un error, no hay reproches. Cada uno estamos sacando nuestra mejor versión y así es mucho más fácil conseguir victorias.

- Uno lee Ademar, Cangas, Guadalajara, Torrelavega, Benidorm y Anaitasuna y piensa qué pena haber perdido, y de esa manera, en Granollers?

- Cada vez que miro la clasificación después de un partido digo, qué pena no haber sacado nada en ese partido cuando lo merecimos. También te acuerdas de los partidos contra el Villa de Aranda, Puente Genil, Nava, todas derrotas dolorosas. Pero hay que seguir adelante, nos estamos acercando a la pelea, así que hay que seguir con eso.

- El BM Logroño se acerca a la pelea y a la mejor versión como equipo. ¿Lo cree así?

- Creo que sí, yo creo que estamos en nuestro mejor momento individualmente y colectivamente. Entonces debemos seguir como lo estamos haciendo, preparar los partidos como los preparamos y seguir confiando.

- En lo personal, está llegando a su punto de madurez, tanto que va a dar el paso y jugará en Europa el próximo año (con el Benfica). ¿En qué ha cambiado? Antes la imagen era otra.

- Sí, he cambiado sobre todo con la ayuda de Miguel Velasco y de mucha gente. Me han aconsejado, mi representante, mucha gente. Eso te hace cambiar y reflexionas que no merecía la pena todo lo que estaba haciendo, las actitudes malas que estaba teniendo. Eso me desenfocaba, me iba de los partidos y no estaba pendiente de lo que debía. Encima siendo un central, que al final tienes que dirigir el juego y eso te puede despistar. El tener una peleilla con uno, una broca con otro te descentra. También es verdad que físicamente estoy mejor, perdí varios kilos y tengo más velocidad, voy más rápido. Estoy intentando correr casi cada pelota, al contraataque en segunda oleada.

- Y bajar al balance defensivo...

- Bajar, eso siempre, que si no luego hay tirón de orejas (risas).

- En todos los partidos le buscan por la fama que tiene y no está reaccionando.

- Entiendo que me intentan sacar del partido. Quieren que cometa un error, una exclusión, cualquier cosa para beneficiarse. Hay que intentar mantener la cabeza fría, no merece la pena.

- Viene el Atlético Valladolid, otro de los equipos que están ahí arriba. ¿Que esperan?

- Es un equipo que lleva seis victorias seguidas y en casa no ha perdido este curso. Tenemos muchas ganas de seguir metiéndonos ahí, de remontar lo mal que hicimos en la primera vuelta. Es un equipo que en defensa es muy intenso, muy agresivo. Los dos centrales defensivos son muy grandes y muy fuertes.

- ¿Está aprendiendo portugués?

- No, no (risas). He visto que Jota González en los tiempos muertos (del Benfica) también habla español, y creo que ahí va a haber seguramente mucho español.