Choque para mantener el ritmo

El triunfo del Atlético Valladolid sobre el Barça el miércoles pasado fue una muy mala noticia para el Ciudad de Logroño. Uno de sus rivales ... directos había sumado dos puntos con los que prácticamente no cuenta nadie. Este traspié azulgrana, que debería encender todas las alarmas en Camp Barça pese a que el equipo está centrado en la Champions y en su eliminatoria con el Pick Szeged de los exfranjivino Imanol Garciandia y Lazar Kukic, no debería modificar la hoja de ruta de un Ciudad de Logroño que este domingo acude al Pabellón Alcalde Miguel Salas de Puente Genil. Allí le espera el Ángel Ximénez, equipo que necesita puntuar para salir de la zona caliente de la clasificación.

Porque pese a tener una plantilla de calidad, que incluso se ha reforzado con la llegada del central brasileño Denys Barrios y que repatrió al lateral izquierdo David Estepa y al exLogroño Javi García, los de Paco Bustos no logran despegarse de la zona de descenso. Los cordobeses suman 16 puntos, dos más que el Anaitasuna, penúltimo, que en estos momentos descendería de categoría.

El Ciudad de Logroño, pese a esas malas noticias llegadas desde Pucela, está en su mejor momento de la temporada. Es consciente el cuadro franjivino que no solo deben mostrarse intensos frente a los equipos de arriba; también con los que se están jugando mucho abajo, como el Puente Genil. En este sentido, Miguel Ángel Velasco explicó que el Ángel Ximénez es un muy buen equipo con «dos buenos jugadores por puesto, y en algunos casos tres». «La calidad y el juego que tienen no refleja su puesto en la clasificación. No están jugando mal. Están compitiendo hasta el final en muchos partidos, y se les está escapando, sobre todo en esta segunda vuelta», observó el míster, que opinó que se trata de un equipo «muy peligroso».

Uno de los equipos responsables de que el Ciudad de Logroño hiciese una primera vuelta tan floja fue el Puente Genil, que derrotó a los franjivino en el Palacio de los Deportes (33-34). Luego se sumó la decepción frente al Villa de Aranda (32-27). «Perdimos muchas opciones ante Cuenca, Puente Genil y Aranda. Si sacamos estos tres partidos, todas esas opciones que se nos escaparon en la primera vuelta se nos pueden volver a abrir en esta segunda ronda. Hay que ir partido a partido porque estamos en un buen momento», afirmó el segoviano.

El conjunto franjivino está compitiendo muy bien en todas las facetas del juego, tanto defensiva como ofensivamente. Toda la plantilla está enchufada y jugando a un gran nivel, algunos incluso golpeando las puertas de la selección, como Andrej Pergel en la húngara o Xoan Ledo en la española. «Debemos mantener ese nivel para intentar seguir sumando puntos», avisó Velasco.

Un entrenador que es consciente de que el Puente Genil irá a buscar el partido este domingo con el apoyo de su afición. Ante esto, el Logroño debe jugar con tranquilidad, buscando imponer su juego y tratar de llevar un ritmo alto de partido con contragoles y contraataques en primera y segunda oleada.