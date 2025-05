Sin margen de error en Artaleku

Ángel Rivero, que no continuará la temporada que viene en el Ciudad de Logroño, lanza a portería en un entrenamiento.

Martín Schmitt Logroño Domingo, 25 de mayo 2025, 08:31 Comenta Compartir

Llega la Liga Asobal a sus instancias decisivas con todo por jugar en ambos frentes: la lucha por Europa y el descenso. Y a falta ... de los últimos dos partidos por disputarse no hay absolutamente nada hecho. A todo o nada, tanto arriba como abajo. Precisamente en la zona alta están los intereses del Ciudad de Logroño, que busca, después de bordar una segunda vuelta casi mágica (solo una derrota y dos empates, uno de ellos frente al Barça en el mismísimo Palau Blaugrana), una plaza europea que este año será carísima. No depende de sí mismo el conjunto franjivino, obligado a ganar sus dos compromisos y esperar el tropiezo del Bidasoa, rival de esta tarde, del Granollers -que tiene un calendario bastante más ligero con Nava y Guadalajara como rivales-, o Torrelavega, que debe verse las caras con un Anaitasuna que lucha por la permanencia y el Atlético Valladolid, que no ha perdido en Huerta del Rey en toda la temporada.

«Llevamos jugando finales en toda la segunda vuelta. Sabíamos que si queríamos estar arriba teníamos que hacer una vuelta casi impoluta. Y quedaban dos partidos. Al final hemos logrado que estos dos partidos nos valgan para estar arriba», explicó Miguel Ángel Velasco, entrenador del cuadro riojano. «Sabemos que es muy difícil. Es el final de temporada, la gente muy cansada. Y jugamos en un pabellón que va a apretar mucho y contra un equipo con muchísima calidad, mucho desequilibrio. Con múltiples alternativas de rotación», agregó el míster. No obstante, desde el quinto puesto el Ciudad de Logroño no tiene, de momento, nada que perder y acude a Artaleku «con mucha ilusión» y en una dinámica espectacular, aunque en la sufrida victoria ante el Huesca no dio su mejor versión en el Palacio. El Bidasoa es un equipo que saca mucho rendimiento de la primera y la segunda oleada de los contraataques. Luego, en posicional, cuenta con jugadores «muy desequilibrantes». «Toda su primera línea tiene mucha calidad. Gente con mucha movilidad, con Esteban Salinas por detrás. Generan muchos espacios, crean muchos problemas en las defensas. Es un equipo bastante difícil de defender», explicó Velasco. En este sentido, el entrenador franjivino opinó que el conjunto riojano debe mostrar un gran nivel defensivamente para poder sacar algo positivo de Artaleku. «Para entrar en Europa no dependemos de nosotros mismos. Además, tienes que ganar los dos partidos y que falle alguno. Lógicamente si te dejas algún punto en cualquiera de los partidos será inviable. Pero si eso ocurre, creo que es para quitarse el sombrero de la segunda vuelta que el equipo está haciendo». Para sacar algo positivo de Artaleku, la defensa vuelve a ser una de las claves para el Ciudad de Logroño. «Debe volver al nivel de antes. Ante el Huesca nos meten pocos goles, pero es verdad que Ledo paró mucho. Creo que no puede depender todo de dejar la tarea del portero. Vamos a ver si somos capaces de estar sólidos en defensa. Si lo logramos debemos aprovechar nuestras armas también de contraataque», sintetizó. Ángel Rivero no continuará en el Ciudad de Logroño El capitán del Ciudad de Logroño, Ángel Rivero, no continuará en el equipo franjivino la próxima campaña. Lo que era un rumor hasta ayer fue oficializado por el club riojano: el cubano se despide después de cuatro años. «El Ciudad de Logroño y el jugador Ángel Jesús Rivero separarán sus caminos al finalizar la Copa del Rey de la presente temporada. Gracias, Ángel, gracias capitán», señalaron en sus redes sociales. Rivero llegó del Benidorm en la temporada 2021/22 y rápidamente se hizo un hueco importante en el equipo.

