Dani Berbés se dirige a las jugadoras del Grafometal. Juan Marín
Balonmano | Liga Guerreras Iberdrola

El Bera Bera, campeón de liga, nuevo examen para el Grafometal

El conjunto riojano se mide este martes en el torneo de Eguía al equipo guipuzcoano, candidato a ganar todo este curso

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Martes, 12 de agosto 2025, 07:53

Después de caer derrotado ante el Aula Cultural (25-22) el viernes pasado, el Grafometal vuelve a examinar su puesta a punto para el inicio ... de la temporada. La cita será esta tarde (18.30 horas) ante un rival de entidad como el Super Amara Bera Bera.

