El Bera Bera, campeón de liga, nuevo examen para el Grafometal
El conjunto riojano se mide este martes en el torneo de Eguía al equipo guipuzcoano, candidato a ganar todo este curso
Logroño
Martes, 12 de agosto 2025, 07:53
Después de caer derrotado ante el Aula Cultural (25-22) el viernes pasado, el Grafometal vuelve a examinar su puesta a punto para el inicio ... de la temporada. La cita será esta tarde (18.30 horas) ante un rival de entidad como el Super Amara Bera Bera.
Ambos equipos se verán las caras en el tradicional torneo de Eguía, un clásico de los veranos balonmaneros que esta edición cumple sus treinta años de vida. El Sporting con ocho caras nuevas se enfrenta al conjunto vasco que es actualmente el campeón de Liga, Copa de la Reina y Supercopa Ibérica y que jugará frente a su afición.
El conjunto verdeamarillo intentará mantener la misma dinámica de estas últimas semanas en las que ha incorporado a las jugadoras recién llegadas y que el viernes pasado, en Medina de Rioseco, mostró cosas muy positivas.
El de esta tarde también supondrá el segundo amistoso de las guipuzcoanas, que en su primer prueba dejó buenas sensaciones en Lekunberri al superar con solvencia a Beti Onak (22-34).
Las de Imanol Álvarez mantienen el bloque que les llevó a ser campeonas de todo, e incluso se ha reforzado con la contratación de la portera Nicole Wiggins tras su paso por Francia; la lateral izquierdo, Ester Somaza; la extremo izquierdo, Elena Amores, y la central neerlandesa Lisanne Kruijswijk, que viene de jugar en el Skara sueco, equipo con el que ganó todo.
Al conjunto sportinguista le esperan dos duros amistosos en 24 horas ya que después de medirse al potente Bera Bera jugará el miércoles - a la misma hora- ante el Beti Onak para cerrar su participación en el certamen. Ambos conjuntos serán retransmisiones por la página de Youtube del Torneo de Eguía.
