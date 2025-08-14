LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El central gallego Álvaro Preciado busca el lanzamiento. Daniel Pérez
Balonmano

El Nava aprovecha las incertidumbres del Logroño

Los franjivino, que tuvieron balón para empatar, caen en Segovia por 37-35 en su segundo amistoso de verano

Martín Schmitt

Martín Schmitt

Logroño

Jueves, 14 de agosto 2025, 21:59

El Ciudad de Logroño cayó en Nava de la Asunción. Lo hizo ante un Viveros Herol que fue más contundente y aprovechó las ... indecisiones e incertidumbres del conjunto franjivino, sobre todo en la segunda parte, en la que pese a todo tuvo balón para empatar. Al final, los segovianos ganaron por 37-35 en el segundo amistoso de verano de los hombres de Miguel Velasco.

