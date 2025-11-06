Úriz busca mejorar la mentalidad y la concentración para llegar a ser un equipo de 'play off'

Aseguraba el técnico del LogroBasket, Nacho Arbués, tras la derrota en el derbi ante el Clavijo que los blanquiazules eran «un equipo de 'play off'».

Pero Ricardo Úriz dejó claro en la rueda de prensa previa al partido que enfrentará este domingo (Palacio de los Deportes, 12.00 horas) al Clavijo con el Morón que «la realidad es que nosotros ahora mismo no somos equipo de 'play off'». «Para ser un equipo de 'play off' hay que actuar como tal, es decir, la mentalidad y la concentración tienen que ser de 'play off'», insistió el míster. El jefe del banquillo de los capitalinos considera que, «cuando el grupo lo entiende, tenemos herramientas y tenemos jugadores» para ocupar posiciones de privilegio en el Grupo Oeste de Segunda FEB.

Para alcanzar ese nivel exigido por Úriz, el navarro apunta a cosas que se hicieron bien en el duelo de Lobete: «Estoy contento de que el otro día se sumaron varios jugadores más al rendimiento global del equipo, y la realidad es que con una plantilla corta necesitamos que la aportación y el rendimiento de casi todos los jugadores sea medio-alto. Si no nos va a costar llegar a los partidos. Necesitamos que absolutamente todos o la mayoría tengan un rendimiento alto para poder lograr sumar triunfos. Sobre todo contra un equipo como Morón, que tiene mucha capacidad y es un equipo con jugadores expertos y de nivel».