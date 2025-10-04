El Unibasket quiere mantener Lobete como un terreno hostil para visitantes

La temporada pasada fue soberbia para el Bosonit Unibasket. Culminada por el ascenso, la campaña de las logroñesas apenas conoció tropiezos y, desde luego, ... ninguno de ellos fue en el polideportivo de Lobete logroñes.

El céntrico polideportivo capitalino se convirtió en el terreno más hostil de la Liga Femenina 2 para las visitantes. Y ese es el objetivo de Dani Rubio y las suyas para esta temporada en la Liga Challenge.

Si se volviera a cerrar la temporada perfecta en casa, el Unibasket se aseguraría no solo la permanencia, sino que se colaría posiblemente sin problemas entre los equipos que aspiraran al ascenso a la máxima competición del baloncesto femenino español.

Pero ese es el cuento de la lechera y las blanquivino se aferran al dogma de partido a partido hacia el objetivo primordial de la permanencia.

De momento, las riojanas no pueden haber comenzado mejor. Se plantaron en tierras valencianas para medirse La Cordá de Paterna y salieron airosas, con la primera victoria del año y, lo más importante para creer en ellas, con un estilo de juego reconocible pese a contar con medio equipo nuevo.

La sensación de bloque, de grupo conjuntado, de tener muy clara la filosofía implantada en este Bosonit Unibasket desde hace ya unos años, anima a ser muy optimista.

Hoy, a partir de las 19.00 horas, tiene la ocasión de seguir manteniendo el idilio con Lobete en el choque que le enfrenta al Domusa Teknik, el Iraurgi de toda la vida. El conjunto vasco también abrió la primera jornada con un triunfo en casa ante el Santfeliuenc (81-67), también con un juego coral, con cinco jugadoras por encima de los diez puntos.