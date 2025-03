Vuelta al sol. El Bosonit Unibasket culminó ante el Ibaizabal una ronda completa de victorias. Doblegó en el polideportivo de Lobete al único equipo que ... le había ganado en toda la liga. Y las de Dani Rubio ya pueden decir que el Unibasket ya puede con todos.

El xx-xx de este sábado supone el decimotercer triunfo consecutivo, el vigésimo de la temporada y la certificación para las blanquivino de la primera posición del Grupo B de la Liga Femenina 2. Maravillosas cifras, estupendo dato.

Ahora bien, los primeros minutos de juego sirvieron para comprobar que no hay racha que valga en esta liga. El Ibazabal saltó a la cancha con las ideas muy claras y se aplicó con intensidad y agresividad ante un cuadro local soprendentemente descolocado. El mal menor era que las vascas no acertaban de cara al aro.

Comenzó a aplicarse el conjunto capitalino una vez que se colocó por primera vez por delante (8-7) tras cuatro minutos de juego. Del 5-7 favorable a las de Galdácano se pasó al 21-11 con el que se cerró el primer cuarto tras un contundente parcial de 16-2.

Bosonit Unibasket Alonso (8), Aldecoa (15), Salcedo (12), Angulo (6) y Flórez –cinco inicial–, Castrillo (2), Zabala (2), Sañudo (3), Rosales (5) y Terrer (9). 62 - 50 Ibaizabal Vallejo, Condom (2), Arrien (7), Vindel (10) y Iruskieta (2) –cinco inicial–, Sarasua (2), López (3), Chass, Arroyo (8), Razo (9) y Cuesta (7). Parciales 21-11, 37-20 (descanso); 52-36 y 62-50 (final).

Árbitros López y Ruiz. Sin eliminadas.

Se igualaron las fuerzas de nuevo, con las visitantes metidas otra vez en harina. Pero el Unibasket ya había elevado el nivel defensivo y, una vez activadas, a las de Dani Rubio ya no hay nadie capaz de discutirles la victoria.

Martillo pilón, gota malaya. Partido a partido se pueden usar los mismos calificativos para el Bosonit. El equipo logroñés llega a lo sencillo desde lo complicado. Hace parecer que existe cierta igualdad sobre la cancha, pero mientras tanto va mellando al adversario. La asesina silenciosa.

Sin alardes, las locales se fueron marchando poco a poco y al descanso el choque tenía aroma de sentencia (37-20).

Se endureció el partido en su retorno a la cancha de Lobete, con las defensas muy fuertes y los árbitros dejando mucho contacto. Demasiado barro y el choque se afeó, aunque el esfuerzo de ambos fue encomiable. Y en igualdad de energías, la calidad del Unibasket siempre mejora lo ofertado por el contrario. Las blanquivino dispararon su renta hasta los veinte puntos (46-26).

Sin embargo, el Ibaizabal no dejó de pelear, con una loable actitud, y llevando el encuentro a un nivel físico muy elevado. No peligró el triunfo, ya que la ventaja se mantuvo siempre por encima de la decena y, pese a la incomodidad evidente de las capitalinas, lograron cerrar el choque a su favor. No fue la victoria más bonita, pero vale tanto o más que las anteriores porque lo difícil siempre sabe mejor.