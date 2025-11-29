El Unibasket cae tras ir 36 minutos por delante

Dolorosa resultó la derrota encajada por el Bosonit Unibasket en Melilla (68-65). Las logroñesas comenzaron muy bien, aguantaron por delante 36 minutos y acabaron ... cayendo en los fatídicos instantes finales.

Las blanquivino salieron con una actitud totalmente opuesta a la de una semana antes en Logroño y, si entonces recibieron un apabullante 0-17, esta vez fueron las riojanas las que partieron con un brillante 2-13 liderado por los nueve puntos sumados por Emma Flórez y elevaron su renta hasta una máxima de doce.

Las melillenses comenzaron a reaccionar pero las riojanas se manejaban bien por delante, aunque su ventaja ya no llegó a superar los diez puntos. Las locales llegaron a igualar en el segundo parcial pero las capitalinas se rehicieron con solvencia aunque el La Salle ya había mostrado las garras. De hecho, tuvo varias oportunidades para ponerse por primera vez por delante antes del descanso pero fueron las de Dani Rubio las que al menos cerraron el cuarto con una mínima ventaja.

Melilla Ciudad del Deporte La Salle Davydova (2), Senosiain, Moya (16), D'Urso (6) y Monteiro (4) -cinco inicial-; Cáceres (14), Torrubia (2), García, Torreblanca, Sánchez (13) y Hernangómez (11). 68 - 65 Bosonit Unibasket Alonso (1), Llorente (11), Van Schaik (10), Flórez (11) y Sedlakova (5) -cinco inicial-; Padrosa (3), Losada (3), Sañudo (3), Forster (2) y Aldecoa (16). Parciales 15-20, 36-37 (descanso); 51-56 y 68-65 (final).

Árbitros Soto y Hormigo. Eliminada Monteiro.

Tras el retorno de vestuarios, el Unibasket enseñó de nuevo su versión más contundente. Bien en defensa, se mostraba especialmente atinada desde el triple. Hasta cinco canastas lograron acertar las logroñesas, con una Ceci Aldecoa especialmente inspirada. Sin embargo, las melillenses se mantenían en el partido, concentrando su anotación fundamentalmente en cuatro jugadoras –Cáceres, Moya, Sánchez y Hernangómez–. Y tantas oportunidades tuvo el Melilla que acabó aprovechando una cuando quedaba cuatro minutos para el final (63-62). Hasta entonces, las locales siempre habían ido por detrás.

Le tocaba ahora darle la vuelta al Unibasket. Llegó a empatar a 65. Pero un triple de Laia Moya a falta de 51 segundos fue decisivo. Falló el Unibasket, también el Melilla, y Aldecoa no encontró el aro en el triple final.