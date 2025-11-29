LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Miguel Peche
Baloncesto

El Unibasket cae tras ir 36 minutos por delante

Las logroñesas dominaron casi todo el encuentro tras una gran puesta en escena pero no acertaron en los minutos finales

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Sábado, 29 de noviembre 2025, 21:51

Comenta

Dolorosa resultó la derrota encajada por el Bosonit Unibasket en Melilla (68-65). Las logroñesas comenzaron muy bien, aguantaron por delante 36 minutos y acabaron ... cayendo en los fatídicos instantes finales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ilesos los nueve ocupantes de un globo aerostático al caer cuando volaba entre Villalobar y Castañares
  2. 2

    Una nueva tienda para animar los portalillos de la plaza del Mercado
  3. 3 Dos heridos en un accidente en la N-111 con un vehículo incendiado
  4. 4

    Las dos grandes rutas de La Rioja andariega
  5. 5

    «Me sentí engañado porque la otra persona lo sabía y no me dijo nada»
  6. 6 Carrefour abrirá el primer y único supermercado del casco antiguo de Logroño
  7. 7

    Natividad cumple 106 años
  8. 8

    El VIH frena su incidencia en La Rioja pero preocupa que cada vez se diagnostica en fases más avanzadas
  9. 9 Nuevo reventón de tubería e inundación en la avenida de la Paz
  10. 10

    Zaragoza ha concluido este viernes el desdoblamiento de la N-232, olvidado en La Rioja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja El Unibasket cae tras ir 36 minutos por delante

El Unibasket cae tras ir 36 minutos por delante