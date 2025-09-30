LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Mónica Alonso, máxima asistente de la primera jornada de la Liga Challenge. Justo Rodríguez
Baloncesto

Este Unibasket tiene un (buen) pase

Estreno triunfal. El conjunto logroñés se debuta en Challenge con una victoria en la que destacó el juego coral, culminado con 23 asistencias de canasta

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Martes, 30 de septiembre 2025, 07:51

El baloncesto FIBA poco tienen que ver con el de la NBA (y la WNBA). Y uno de los aspectos que más les separa es ... el apartado estadístico. La liga americana premia y promociona el espectáculo y parte de él son los 'highlights' (jugadas más espectaculares) y los números individuales. Dobles-dobles o triples-dobles son términos habituales tras terminar cada partido, algo bastante menos habitual cuando el encuentro en cuestión forma parte de una competición FIBA.

