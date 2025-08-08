El Unibasket anuncia el fichaje de la gallega Iria Losada

La Rioja Viernes, 8 de agosto 2025, 10:02 Comenta Compartir

El Unibasket anunció ayer a su tercer fichaje, la jugadora gallega Iria Losada, el tercer refuerzo de un conjunto que ya suma siete integrantes para afrontar su estreno en la Liga Challenge, la segunda competición del baloncesto femenino nacional.

Tras dar a conocer la continuidad de Dani Rubio como entrenador del equipo riojano, y de las jugadoras Carolina Sañudo, Cecilia Aldecoa, Mónica Alonso y María Llorente, el Unibasket anunció las contrataciones de la pívot Paula Real, con dos años de experiencia en la Challenge, y la americana Heather Forster, que llega del Arxil, también de la segunda categoría.

El nuevo fichaje, la gallega Iria Losada (1,83), tiene 22 años y procede del Mariscos Antón Cortegada, rival al que se enfrentaron las riojanas en la fase donde lograron el ascenso.

Temas

Baloncesto