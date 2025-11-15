La tranquilidad pasa por Gijón

La tranquilidad del Reina Proteínas Clavijo pasa por el Pabellón Presidente Adolfo Suárez. Un triunfo de los logroñeses esta noche (20.00 horas) ante el ... Círculo Gijón le colocaría en una situación muy diferente a la vivida hace apenas dos semanas, cuando el conjunto blanquiazul era colista del Grupo Oeste de Segunda FEB sin haber ganado partido alguno.

Hoy, el estado de Ricardo Úriz y los suyos les permite ser mucho más optimistas después de encadenar dos victorias consecutivas en el derbi local de Lobete ante el LogroBasket y en el choque de la semana pasada en el Palacio ante el Morón en el que ha sido el mejor partido del Clavijo en lo que va de temporada.

Si el cuadro riojano consigue doblegar a los asturianos, saldría definitivamente de la zona peligrosa y podría encontrar una calma clasificatoria que los resultados adversos en las primeras cuatro jornadas habían impedido.

Las trayectorias de los dos contrincantes de esta noche son además bien distintas. Frente a la creciente buena racha de los hoy visitantes, el Círculo Gijón acumula cuatro tropiezos seguidos.

Ahora bien, Úriz advirtió en la rueda de prensa previa que el rival de hoy «es un equipo que está compitiendo hasta el final en todos los partidos. En algunos de ellos ha perdido en las últimas posesiones. Esto habla de que está haciendo bien las cosas y que, a veces por mala fortuna, no está logrando buenos resultados».

Además, el técnico navarro incidió en la «dificultas de ganar fuera de casa en esta competición que no espera a nadie.Lo sabemos y respetamos mucho a Gijón». El míster blanquiazul avisa a sus jugadores de que «debemos tener claro que es un equipo que lucha y que compite». «Nosotros tenemos que seguir en el proceso de crecimiento que queremos. Yo quiero ver este domingo un equipo con carácter, con hambre y con mentalidad» para poder optar al triunfo, sentenció Úriz.