LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Querejeta bota ante De Miguel y Berthold en un entrenamiento en el Palacio. Juan Marín
Baloncesto

La tranquilidad pasa por Gijón

El Clavijo busca la tercera victoria consecutiva que le sacaría definitivamente de la zona baja ante un equipo local que acumula cuatro derrotas seguidas

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Sábado, 15 de noviembre 2025, 08:17

Comenta

La tranquilidad del Reina Proteínas Clavijo pasa por el Pabellón Presidente Adolfo Suárez. Un triunfo de los logroñeses esta noche (20.00 horas) ante el ... Círculo Gijón le colocaría en una situación muy diferente a la vivida hace apenas dos semanas, cuando el conjunto blanquiazul era colista del Grupo Oeste de Segunda FEB sin haber ganado partido alguno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  2. 2 Un logroñés, en la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio de su vivienda
  3. 3 Estirpes del Rioja: la pasión que se hereda
  4. 4 Los riojanos menores de 35 años ya pueden solicitar las ayudas que cubren hasta el 100% de la hipoteca
  5. 5 La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo a manos de un octogenario en una residencia en Ávila
  6. 6 El Gobierno riojano anuncia que permitirá «en breve» la caza del lobo y sin tasas
  7. 7 Muere el mítico entrenador Xabier Azkargorta
  8. 8

    Tres muertos tras arrollar un autobús a un grupo de peatones en Estocolmo
  9. 9 El PSOE denuncia que la repetición de la oposición de Gestión es «ilegal» y crea un «precedente peligroso»
  10. 10

    Rescatados cinco gatos y dos perros tras el desahucio de una vivienda en Lardero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La tranquilidad pasa por Gijón

La tranquilidad pasa por Gijón