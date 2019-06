Selección Salvo Pau Gasol, todos se apuntan con España al Mundial Marc Gasol, en un entrenamiento con los Raptors. / EFE «Para los Raptors, ver a Marc y a Ibaka representando a su país es un plus para la franquicia y para su visibilidad exterior», asegura Jorge Garbajosa AMADOR GÓMEZ Madrid Miércoles, 12 junio 2019, 14:46

Excepto Pau Gasol, que no podrá disputar el último Mundial de su carrera tras haber sido operado hace un mes de una fractura en el pie izquierdo, todos los internacionales con los que cuenta Sergio Scariolo han mostrado a la Federación Española de Baloncesto (FEB) su «predisposición absoluta» para defender al equipo nacional en China a partir del 31 de agosto. «A día de hoy no ha hay jugadores que quieran descansar este verano. Lo que nos han manifestado de manera unánime los jugadores de la NBA, de la Euroliga y de las ventanas (FIBA) es que su predisposición es total. El compromiso con España es envidiable por parte de otros países», se congratuló este miércoles el presidente de la FEB, Jorge Garbajosa, que confirmó, a expensas de «temas contractuales o de salud», una posible convocatoria de 16 internacionales tras la disputa de las finales de la Liga Endesa y de la liga norteamericana.

Garbajosa, que mantiene un contacto habitual con Sergio Llull, Rudy Fernández, Ricky Rubio y el resto de internacionales de la NBA, al igual que con los Toronto Raptors, de los que formó parte entre 2006 y 2008, desveló que para el equipo canadiense que lucha por el anillo «ver a Marc y a Ibaka representando a su país es un plus para la franquicia y para su visibilidad exterior» y subrayó que existe «total colaboración para que participen en el Mundial». En el caso de Marc Gasol es indiscutible para Scariolo, aunque el seleccionador nacional y técnico ayudante de los Raptors deberá decidir de nuevo entre Serge Ibaka (relegado tras el Mundial de 2014) y Nikola Mirotic, ya se sólo se permite un jugador naturalizado en la selección. «Habrá que valorar todo. La palabra del seleccionador es decisiva y clave», afirmó Garbajosa en alusión a la elección entre el jugador hispano-congoleño, que sorprendentemente ahora no está descartado, y el hispano-montenegrino.

El presidente de la FEB también aseguró que no ha encontrado ningún impedimiento de clubes de la ACB para permitir a sus internacionales acudir al Mundial. «No encontramos trabas. La disposición es a colaborar. Para la selección no hay nada mejor que una Liga potente y que ella se aproveche del tirón de la selección», reconoció Garbajosa, que dado que sólo obtendrán pasaporte directo para los Juegos de Tokio 2020 los dos primeros equipos europeos, ve como «una posibilidad real» que España tenga que afrontar un preolímpico a finales de junio de 2020 «en un calendario muy exigente que hace que el jugador esté sobreexprimido».

Las críticas del presidente de la FEB, elegido recientemente miembro del Board de FIBA Europa, fueron dirigidas de nuevo a la Euroliga, «que sin contar con nadie amplía equipos designados a dedo y adopta decisiones unilaterales en su beneficio propio». «No me gusta que la Euroliga haya puesto la Final Four en mitad de los 'play offs' de las ligas nacionales, igual que el partido por el tercer y cuarto puesto de es competición es evitable. Si invitamos a alguien y no se sienta o si se sienta es un no a todo, es muy complicado. Trabajamos con la ACB y con la FIBA y llegamos siempre a acuerdos, pero con alguien que no quiere negociar es imposible», lamentó el exjugador madrileño, que reclamó «ir a la vez con el calendario internacional».

«Nosotros comulgamos con FIBA Mundo en la defensa de nuestras federaciones, selecciones y ligas nacionales. La FIBA ha retrasado el inicio de concentraciones para el preolímpico por la defensa de federaciones, selecciones y ligas», recordó Garbajosa, que estos días ve la final de la NBA «como un fan de Toronto» y, «como amigo de Scariolo, Marc Gasol y Serge Ibaka» que mantiene una gran relación con los dirigentes de la franquicia, espera que los Raptors ganen el anillo. «La sorpresa de que estén ahí, con ventaja sobre Golden State, hace que mi felicidad sea aún mayor», reconoció.