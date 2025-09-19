LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Roberto Molina posa en la sede de Diario LA RIOJA con el oro del Eurobasket y la gorra de campeón. Juan Marín

Roberto Molina

Oro en el Eurobasket con Alemania
«Intentaba repetirme constantemente que debía disfrutar de este momento»

El entrenador de rendimiento de la campeona continental valora el triunfo y desvela los problemas vividos hasta alcanzar la medalla

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:25

«Ahora toca un periodo de darle al botón de pausa, de respirar e intentar mejorar». Y esa pausa supone pasar de gestionar egos, roles, ... cargas y esfuerzos de algunas de las principales figuras del baloncesto europeo a cambiar pañales y ejercer de padre de su pequeña de seis meses después de 50 días fuera de casa. Todavía no ha pasado una semana desde que Alemania se proclamó campeona del Eurobasket en Riga y Roberto Molina disfruta ya en Logroño de unos días de reencuentro familiar tras formar parte del staff técnico del equipo germano como técnico asistente y entrenador de rendimiento. Le queda pendiente aprenderse el himno alemán –«mi pronunciación es muy deficiente todavía», revela–, pero promete mejorar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así serán los nuevos Cines Embajadores de Logroño
  2. 2 Hallado muerto en su vehículo un camionero de Calahorra
  3. 3 Alacid (Vox), amonestado por la Presidencia por insultar a Henar Moreno (IU)
  4. 4 Desmantelado un punto de venta de droga en una vivienda de Villamediana
  5. 5

    El consejero de Educación defiende la legalidad de la prohibición del velo en el Sagasta
  6. 6

    Concha Arruga y Adolfo Alonso, nuevos miembros del Consejo Consultivo
  7. 7 Musulmanes y alumnos del Sagasta vuelven a mostrar su solidaridad con Eman Akram
  8. 8 El pisado de la uva se traslada al Sagasta
  9. 9

    «Entrenar me ayuda a combatir los síntomas de cansancio, me fortalece»
  10. 10 Macron presentará fotos de Brigitte embarazada para demostrar que es mujer

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Intentaba repetirme constantemente que debía disfrutar de este momento»

«Intentaba repetirme constantemente que debía disfrutar de este momento»