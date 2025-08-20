LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Roberto Molina da indicaciones al base de la selección alemana y de los Sacramento Kings Dennis Schroder. L. R.
Roberto Molina | Entrenador de rendimiento de la selección alemana de baloncesto

«Tenemos jugadores de mucho nombre y que aspiran a conseguir grandes cosas»

El preparador físico y técnico riojano es uno de los hombres de confianza de Álex Mumbrú en la campeona del Mundo de cara al Eurobasket

Luismi Cámara

Luismi Cámara

Logroño

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:13

Dennis Schroder, Franz Wagner, Daniel Theis son nombres ilustres de la actual campeona del Mundo. Además, otros bien conocidos como Johannes Voigtmann, David Krämer, Andreas ... Obst o Tristan Da Silva forman parte del fantástico 'roster' con el que Alemania afronta el Eurobasket que organizan conjuntamente Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia y que comienza el próximo 27 de agosto. Los teutones son favoritos a las medallas y, de hecho, solo Serbia parte por encima en las previsiones de la FIBA. A los mandos de la selección germana está Álex Mumbrú, y en su cuerpo técnico cuenta con el riojano Roberto Molina, un hombre de su plena confianza que ejerce de 'performance coach' o entrenador de rendimiento y como un miembro más del staff de entrenadores. El logroñés ya trabajó con el técnico catalán en el Bilbao Basket y vuelven a coincidir en un reto ilusionante como el de optar al cetro continental.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 En libertad los tres detenidos por la violenta agresión a un joven que caldeó Calahorra
  2. 2 Un interno de la residencia Los Manitos de Calahorra agrede a una trabajadora hasta dejarla inconsciente
  3. 3

    Multan con 400 euros a dos jóvenes que bebían latas de refresco en Bilbao
  4. 4 El caso de la vaca secuestrada (y devuelta) del Días de Norte
  5. 5 Los nuevos rendimientos: de 5.250 kilos por hectárea en San Vicente a los 1.950 de Hornos o Medrano
  6. 6

    El proyecto riojano de inteligencia artificial en español se ralentiza durante la licitación
  7. 7 Pablo Franco, nuevo hombre fuerte del Consejo Regulador
  8. 8

    El futuro da muchas vueltas
  9. 9

    «Como riojanos, lo último que queremos es que se tenga que devolver el dinero»
  10. 10

    Una lealtad que se paga con el abandono

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja «Tenemos jugadores de mucho nombre y que aspiran a conseguir grandes cosas»

«Tenemos jugadores de mucho nombre y que aspiran a conseguir grandes cosas»